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Держсекретар США розповів, як новий військовий пакет сприятиме контрнаступу України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Держсекретар США розповів, як новий військовий пакет сприятиме контрнаступу України
Ентоні Блінкен
Фото: Associated Press

Блінкен: «Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть стояти разом з Україною стільки, скільки буде потрібно»

Новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів підтримає поточні контрнаступальні операції Збройних сил України, адже включає озброєння, адаптоване під потреби наших захисників. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Цей пакет допомоги у сфері безпеки підтримуватиме поточні контрнаступальні операції України за допомогою обладнання, безпосередньо адаптованого для потреб України на полі бою сьогодні», – запевнив посадовець.

За його словами, військовий пакет включає «необхідні ресурси для підвищення живучості українських сил на полі бою, які допоможуть їм повернути суверенну територію України та захистити своїх громадян».

Блінкен акцентував, що незмінна мужність і солідарність народу України продовжує надихати світ.

«Росія розпочала цю неспровоковану війну проти України. Росія може покінчити з цим у будь-який момент шляхом виведення своїх військ із України та припинення жорстоких нападів на міста та населення України. Поки РФ цього не зробить, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть стояти разом з Україною стільки, скільки буде потрібно», – наголосив держсекретар США. 

Нагадаємо, сьогодні ввечері міністерство оборони США оголосило про додатковий пакет військової допомоги Україні. Вартість пакету складає 500 млн доларів. До нього входять, серед іншого, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot, зенітні комплекси Stinger та боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS).

Теги: США Ентоні Блінкен допомога ЗСУ контрнаступ

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