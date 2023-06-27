Війна починає відчуватися всередині Росії

Пригожин, за публічною версією, вирушив до Білорусі

Путін учора зібрав керівників силових відомств, на якій подякував їм за «придушення заколоту найманців Вагнер».

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Була присутня уся силова шобла: Шойгу, Патрушев, Колокольцев, Бортніков, Золотов, Кочнєв, Бастрикін.

І це виглядає трохи кумедно. ВВХ заявив, що зібрав їх, «щоб подякувати за виконану роботу протягом цих кількох діб, а також обговорити завдання, які стоять унаслідок аналізу тих подій, що відбулися в країні».

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Але у чому виконана робота і аналіз?

Пригожин, за публічною версією, вирушив до Білорусі. Це про виконану роботу.

А щодо аналізу, то як збір цієї шобли вплине на те, що конкуренція за бабло та доступ до військового бюджету буде лише зростати?

Щодо протистояння ПВК та регулярних сил, то окрім Вагнера створюються їй інші ПВК (тобто, це тенденція), і тут теж в якийсь момент може виникнути конкуренція.

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Також виникає питання для Кремля зберегти присутність вагнерівців у ряді точок (зокрема, Африці), і при цьому відсторонити Пригожина.

Загалом же, збіговисько стало показовим щодо того, що на фоні зовнішньої війни збираються керівники усіх силових відомств, щоб публічно зреагувати на внутрішній заколот. І це добре. Значить, війна починає відчуватися і всередині (навіть якщо цій ситуації прогнозовано дали проявитись).

Ну і Шойгу, хоч і був присутнім, але трохи виглядав чужим на цьому «святі». Оскільки весь цей заколот показав як амбіції Пригожина, так і те, що Шойгу можна послабити чужими руками.