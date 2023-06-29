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Путін намалював дивний портрет (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Путін намалював дивний портрет (фото)
Диктатор «милостиво» подарував новий малюнок росіянам
фото з відкритих джерел

Користувачі соціальних мереж розмірковують, що може означати новий малюнок Путіна

Під час обходу виставки агентства стратегічних ініціатив диктатор Путін зробив малюнок на сенсорній дошці. Про це повідомляють російські пропагандисти.

Президенту нагадали, що 10 років тому він намалював кішку на іноземній сенсорній панелі. І тепер попросили намалювати щось на російському екрані. Новий малюнок диктатор подарував росіянам.

Сьогоднішній малюнок Путіна
Сьогоднішній малюнок Путіна
скріншот

Сьогодні диктатор намалював кривенького чоловічка, який нагадує Губку Боба – героя популярного мультисеріалу, а 10 років тому – «кішку – вид ззаду» на шкільній дошці під час візиту до школи в Кургані з нагоди 1 вересня.

Як Путін 10 років тому малював кішку
Як Путін 10 років тому малював кішку
фото з відкритих джерел

Зазначимо, що малюнок кішку десять років тому став приводом для багатьох мемів в соціальних мережах, а експерти проводили психоаналіз диктатора за його малюнками. А росіяни довго не могли зрозуміти, навіщо диктатор повернув до них кота певним місцем.

Нагадаємо, що після заколоту власника ПВК «Вагнер» російський диктатор Володимир Путін вирішив поїхати до Дагестану, щоб провести нараду з розвитку туризму. Під час своєї поїздки Путін активно демонстрував прояви «єднання з народом»: цілувався, обіймався та тиснув руки. Проте згодом диктатор зганьбився: під час прощання з «улюбленим народом» російський диктатор перехвилювався та ненароком потиснув руку своєму охоронцю. Далі протягнув руку іншому охоронцю, проте той відмовився її тиснути. Після цього Путін удав, ніби нічого не сталося і продовжив далі махати своїм дагестанським прихильникам.

Теги: росія путін

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