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Диктатори об’єднуються: Путін написав листа Кім Чен Ину

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Диктатори об’єднуються: Путін написав листа Кім Чен Ину
Росія і Північна Корея будуть розширювати двосторонні відносини
фото з відкритих джерел

Путін заявив про зміцнення зв’язків із Північною Кореєю

Очільник країни-агресорки, російський диктатор Володимир Путін написав лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину, що дві країни будуть спільними зусиллями розширювати «всебічні та конструктивні двосторонні відносини». Про це повідомляє Reuters із посиланням на державні ЗМІ Пхеньяна.

У листі з нагоди дня визволення КНДР Путін заявив, що «більш тісні зв'язки будуть в інтересах обох країн і допоможуть зміцнити безпеку і стабільність Корейського півострова та регіону Північно-Східної Азії».

Кім Чен Ин також надіслав листа Путіну, в якому зазначив, що російсько-північнокорейська дружба була закладена у Другій світовій війні з перемогою над Японією, яка окупувала Корейський півострів.

«Стратегічне і тактичне співробітництво, підтримка і солідарність між двома країнами з тих пір вийшли на новий рівень і є спільними зусиллями знешкодити загрози і провокації з боку ворожих військових сил», – зазначив Кім Чен Ин у листі.

Нагадаємо, наприкінці липня повідомлялося, що КНДР готова до застосування своєї ядерної зброї в потенційному конфлікті з США і Південною Кореєю. Виступаючи перед ветеранами війни в 69-ту річницю закінчення Корейського конфлікту Кім Чен Ин заявив, що «вороги поставили Корейський півострів на грань війни».

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Теги: війна Північна Корея путін росія

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