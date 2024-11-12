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В Абхазії відбуваються масові протести після затримання опозиціонерів (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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В Абхазії відбуваються масові протести після затримання опозиціонерів (відео)
Протестувальники в Сухумі заблокували Кодорський міст
фото: SNA/IMAGO

Протести пов'язані з ратифікацією угоди про російські інвестиції

У Сухумі, столиці самопроголошеної республіки Абхазія, почалися масові протести через затримання опозиціонерів. Протестувальники перекрили Гумістінський міст та вимагають звільнення затриманих. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Раніше місцеві Telegram-канали повідомили про затримання опозиціонерів Омара Смира, Гаррі Кокаї, Алмасхана Ардзінби, Рамаза Джопуа та Аслана Гварамії, які поверталися зі зборів громадськості в Гудауті та виступали проти ратифікації «інвестиційної угоди». Згодом затриманих доправили до Служби державної безпеки.

Генеральний прокурор невизнаної республіки Адгур Агрба заявив, що п’ятьох громадян затримали після позачергового засідання парламенту, оскільки ті начебто «здійснили протиправні дії щодо депутата парламенту республіки» Алмаса Акаба.

Мережею ширилося відео ймовірної сутички з ним, а також подальше затримання опозиціонерів бійцями спеціального загону швидкого реагування РФ. Один з лідерів опозиції Адгур Ардзінба зазначив, що сам «стиль» затримання був таким, ніби переслідувалися особливо небезпечні злочинці. Згодом, після перекриття Гумістінського мосту, опозиціонери Кан Кварчія та Леван Мікаа, вимагали відпустити затриманих.

Так званий президент невизнаної Абхазії Аслан Бжанія провів екстрене засідання Ради безпеки через протести. Секретар Радбезу Рауль Лолуа заявив, що вжиті опозицією дії «мають кримінальний характер». Керівник Служби держбезпеки Дмитро Кучберія назвав те, що сталося біля будівлі Служби державної безпеки, «масовими заворушеннями».

Варто зазначити, що 15 листопада так званий парламент невизнаної Абхазії має ратифікувати угоду про російські інвестиції. Опозиція заявляла, що має намір провести цього дня великий мітинг, а жителі різних регіонів ініціюють зустрічі з депутатами, вимагаючи від них голосувати проти угоди. Вони вважають, що безпрецедентні пільги для російського великого бізнесу є згубними для абхазької економіки та несуть загрозу безпеці невизнаній республіці.

Угода, проти якої виступають громадяни, передбачає звільнення інвестора від митних зборів на вісім років при ввезенні будматеріалів і устаткування, а також – від сплати податку на майно організації та податку на прибуток.

Крім того, уряд Абхазії буде зобов’язаний забезпечувати інвесторів, які підпадають під цю угоду і занесені до окремого реєстру, правом на надання енергетичних потужностей і підключення до інженерних мереж і комунікацій.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе повідомив, що Тбілісі не планує відновлювати дипломатичні відносини з Москвою через окупацію Абхазії та Південної Осетії.

Раніше повідомлялося, що пункт постійного базування Військово-морського флоту Російської Федерації на території самопроголошеної Абхазької Республіки хочуть запустити цього року.

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Теги: Абхазія протест опозиція

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