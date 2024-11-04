Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Всі чекають виборів у США». Політолог пояснив, чому грузинська опозиція гальмує з протестами

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Всі чекають виборів у США». Політолог пояснив, чому грузинська опозиція гальмує з протестами
«Коли казали, що Орбан приїжджав до Грузії як посол Путіна, то насправді він приїжджав як посол Трампа, бо Путіну тут посли не потрібні»
фото з відкритих джерел

Васадзе: «Опозиція виявилася неготовою до поразки на виборах»

У Грузії політики та опозиція зокрема очікують на 5 листопада – день президентських виборів у США. Оскільки після виборів у США проведе свої заходи і європейська спільнота (наприклад, 13 листопада відбудеться чергове засідання Європарламенту – «Главком»). На думку експерта Грузинського центру стратегічного аналізу (GSAC) Гели Васадзе «багато чого» щодо результатів виборів у Грузії вирішиться саме в цей період. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

Васадзе вважає, що здатність грузинської опозиції зупинити поступ «Грузинської мрії» викликає сумніви навіть серед її прихильників, адже багато надій вона покладає на заступництво Заходу. На думку експерта, такі ставки мають і зворотні ризики. Він пригадав ситуацію 2020 року, коли опозиціонери також не збиралися легітимізувати парламент своєю присутністю, але під тиском західних партнерів були змушені відмовитися від своїх планів. 

Саме тому Васадзе має припущення, що така ситуація цілком може повторитися і цього разу. І майбутнє грузинського протесту залежатиме не тільки від організаційних спроможностей опозиціонерів та їх рішучості йти до кінця, а й від поточної геополітичної кон’юнктури.

За словами аналітика, якщо у 2016 році фальсифікації були на рівні 5%, у 2020 році – 7-8%, то зараз усі 12, а то й 15%

«Зараз Захід каже опозиції: друзі, дайте нам докази фальсифікацій, і опозиція їх збирає. Хоча про порушення кажуть на кожному кроці, систематизувати їх і надати поки не можуть. А багато чого залежить від реакції Заходу, який визнає вибори чи ні. Ця реакція у свою чергу залежить, окрім професійного збору доказів фальсифікацій, від того, чи вийдуть люди. Так, вони вийшли одразу після виборів, але цього недостатньо – треба, аби це відбувалося ще й ще», – наголосив Васадзе.

Експерт підкреслює: люди виходять за закликом опозиції, ці протести не є стихійними, на відміну від Революції гідності.

«Тут же йде мова про політичний протест, очолити який має опозиція. Вона ж на словах була готова до такого розвитку подій, а реально виявилася неготовою саме до такого розкладу. Опозиція готувалася до того, що на вибори прийде багато народу і проголосує проти «Грузинської мрії». Тоді «Мрія» б собі трохи натягнула, але недостатньо для більшості, і просто почала би перекупляти опозиційних депутатів. Але ніхто не очікував цілого комплексу і такого масштабу фальсифікацій. Чесно кажучи, в ту ніч я сам був у прострації, уявляю, в якому стані було все суспільство», – зауважив Васадзе.

Аналітик додав, що зараз відбуваються політичні консультації Заходу і з «Мрією», і з опозицією, і «Захід може сказати опозиції: друзі, заходьте до парламенту, як це було на минулих виборах». 

«У мене таке відчуття, що 4 листопада буде такий інформаційний мітинг для того, аби показати тому ж Заходу, що люди, які виходять на протест, є. Хоча вже дуже багато хто говорить: а навіщо ми підемо, якщо вони так поводяться? Буде спроба встановити наметове містечко. І це буде певною мірою провокацією, бо влада неодноразово казала, що не допустить наметів», – підсумував Гела Васадзе. Водночас, на його переконання, владі розганяти мітинги саме в цей момент не дуже зручно.

Нагадаємо, у Грузії Центральна виборча комісія (ЦВК) перерахувала голоси на 12 відсотках виборчих дільниць. Результат підтвердив перемогу «Грузинської мрії» у парламентських виборах. Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%. 

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії. 

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці. 

До слова, ввечері 29 жовтня грузинські студенти протестним маршем вирушили до будівлі парламенту в Тбілісі. Вони виступають проти підсумків виборів 26 жовтня. 

Сьогодні ввечері, 4 листопада, у Тбілісі відбудеться друга акція протесту проти результатів парламентських виборів. Це покаже всьому світу, що громадяни Грузії не визнають легітимність «Грузинської мрії». 

Читайте також:

Теги: вибори Грузія опозиція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наступну зустріч з оборони України у форматі «Рамштайн» очолить президент США Джо Байден.
Країни НАТО під час «Рамштайну» запропонують конкретні кроки щодо вступу України до альянсу – WP
6 жовтня, 10:35
Як відомо, 20 жовтня у Молдові відбудуться президентські вибори та референдум щодо вступу країни до ЄС
Росія провела підготовку декількох сотень людей, аби вони почали заворушення у Молдові
17 жовтня, 16:19
До прихильників, які зібралися біля офісу «Грузинської мрії» після оголошення екзитполів, звернувся почесний голова партії Бідзіна Іванішвілі
Вибори в Грузії. Екзитполи демонструють протилежні результати
26 жовтня, 19:45
Грузинська опозиція не визнає результати виборів
У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів
27 жовтня, 00:23
В Японії проходять вибори
В Японії почалось голосування на дострокових парламентських виборах
27 жовтня, 05:12
Уряд Швеції оголосив про припинення відносин із Грузією
Уряд Швеції припиняє співпрацю з Грузією
29 жовтня, 08:59
У Грузії дилема із новим парламентом
Парламент Грузії ризикує працювати у форматі «подвійного складу»
30 жовтня, 22:23
Опитування свідчить, що Дональд Трамп лідирує в таких штатах, як Джорджія та Арізона
Хто лідирує у виборчих перегонах у США: нове опитування
31 жовтня, 18:28
28 жовтня у Тбілісі відбувся мітинг під будівлею парламенту
У Тбілісі – з понеділка нова хвиля протестів. Опозиціонерка назвала головні цілі
Сьогодні, 12:03

Політика

«Всі чекають виборів у США». Політолог пояснив, чому грузинська опозиція гальмує з протестами
«Всі чекають виборів у США». Політолог пояснив, чому грузинська опозиція гальмує з протестами
У Фінляндії розпочалися найбільші в історії артилерійські навчання НАТО в Європі
У Фінляндії розпочалися найбільші в історії артилерійські навчання НАТО в Європі
Вибори в Молдові: Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів
Вибори в Молдові: Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів
Зеленський зідзвонився з Санду: подробиці розмови
Зеленський зідзвонився з Санду: подробиці розмови
Протести у Тбілісі. Грузинська опозиціонерка закликала Захід не повторювати помилок, зроблених в Україні
Протести у Тбілісі. Грузинська опозиціонерка закликала Захід не повторювати помилок, зроблених в Україні
Які цілі «СВО» Путіна? Документ 2022 року розкриває плани РФ на післявоєнний устрій України
Які цілі «СВО» Путіна? Документ 2022 року розкриває плани РФ на післявоєнний устрій України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
128K
«Доведеться підписувати капітуляцію»: ветеран ЗСУ зробив різку заяву
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
16K
47-річний український співак зізнався, що живе з мамою
15K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)
8890
Чи хочуть жителі Норвегії дружити із росіянами: результати опитування

Новини

Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Сьогодні, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua