«Всі чекають виборів у США». Політолог пояснив, чому грузинська опозиція гальмує з протестами

«Коли казали, що Орбан приїжджав до Грузії як посол Путіна, то насправді він приїжджав як посол Трампа, бо Путіну тут посли не потрібні»

Васадзе: «Опозиція виявилася неготовою до поразки на виборах»

У Грузії політики та опозиція зокрема очікують на 5 листопада – день президентських виборів у США. Оскільки після виборів у США проведе свої заходи і європейська спільнота (наприклад, 13 листопада відбудеться чергове засідання Європарламенту – «Главком»). На думку експерта Грузинського центру стратегічного аналізу (GSAC) Гели Васадзе «багато чого» щодо результатів виборів у Грузії вирішиться саме в цей період. Про це він заявив в інтерв’ю «Главкому».

Васадзе вважає, що здатність грузинської опозиції зупинити поступ «Грузинської мрії» викликає сумніви навіть серед її прихильників, адже багато надій вона покладає на заступництво Заходу. На думку експерта, такі ставки мають і зворотні ризики. Він пригадав ситуацію 2020 року, коли опозиціонери також не збиралися легітимізувати парламент своєю присутністю, але під тиском західних партнерів були змушені відмовитися від своїх планів.

Саме тому Васадзе має припущення, що така ситуація цілком може повторитися і цього разу. І майбутнє грузинського протесту залежатиме не тільки від організаційних спроможностей опозиціонерів та їх рішучості йти до кінця, а й від поточної геополітичної кон’юнктури.

За словами аналітика, якщо у 2016 році фальсифікації були на рівні 5%, у 2020 році – 7-8%, то зараз усі 12, а то й 15%

«Зараз Захід каже опозиції: друзі, дайте нам докази фальсифікацій, і опозиція їх збирає. Хоча про порушення кажуть на кожному кроці, систематизувати їх і надати поки не можуть. А багато чого залежить від реакції Заходу, який визнає вибори чи ні. Ця реакція у свою чергу залежить, окрім професійного збору доказів фальсифікацій, від того, чи вийдуть люди. Так, вони вийшли одразу після виборів, але цього недостатньо – треба, аби це відбувалося ще й ще», – наголосив Васадзе.

Експерт підкреслює: люди виходять за закликом опозиції, ці протести не є стихійними, на відміну від Революції гідності.

«Тут же йде мова про політичний протест, очолити який має опозиція. Вона ж на словах була готова до такого розвитку подій, а реально виявилася неготовою саме до такого розкладу. Опозиція готувалася до того, що на вибори прийде багато народу і проголосує проти «Грузинської мрії». Тоді «Мрія» б собі трохи натягнула, але недостатньо для більшості, і просто почала би перекупляти опозиційних депутатів. Але ніхто не очікував цілого комплексу і такого масштабу фальсифікацій. Чесно кажучи, в ту ніч я сам був у прострації, уявляю, в якому стані було все суспільство», – зауважив Васадзе.

Аналітик додав, що зараз відбуваються політичні консультації Заходу і з «Мрією», і з опозицією, і «Захід може сказати опозиції: друзі, заходьте до парламенту, як це було на минулих виборах».

«У мене таке відчуття, що 4 листопада буде такий інформаційний мітинг для того, аби показати тому ж Заходу, що люди, які виходять на протест, є. Хоча вже дуже багато хто говорить: а навіщо ми підемо, якщо вони так поводяться? Буде спроба встановити наметове містечко. І це буде певною мірою провокацією, бо влада неодноразово казала, що не допустить наметів», – підсумував Гела Васадзе. Водночас, на його переконання, владі розганяти мітинги саме в цей момент не дуже зручно.

Нагадаємо, у Грузії Центральна виборча комісія (ЦВК) перерахувала голоси на 12 відсотках виборчих дільниць. Результат підтвердив перемогу «Грузинської мрії» у парламентських виборах. Як відомо, 26 жовтня в Грузії пройшли парламентські вибори. Екзитполи, проведені після закриття дільниць, показали різні результати. Попередня явка становила приблизно 60%.

У Грузії опозиція відмовилась визнавати результати виборів. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі не визнала вибори і закликала до протестів, а міжнародні спостерігачі дали оцінку виборам у Грузії.

Раніше повідомлялося, що Саломе Зурабішвілі не виключає, що у разі перемоги на парламентських виборах партії «Грузинська мрія» її можуть посадити до в’язниці.

До слова, ввечері 29 жовтня грузинські студенти протестним маршем вирушили до будівлі парламенту в Тбілісі. Вони виступають проти підсумків виборів 26 жовтня.

Сьогодні ввечері, 4 листопада, у Тбілісі відбудеться друга акція протесту проти результатів парламентських виборів. Це покаже всьому світу, що громадяни Грузії не визнають легітимність «Грузинської мрії».