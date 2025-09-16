Дональд Трамп та Меланія прибули до Великої Британії

Завтра вони вирушать до Віндзора, де відбудеться офіційна частина візиту

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія прибули до Великої Британії. Літак Air Force One приземлився в аеропорту Станстед, де його зустрічали міністр закордонних справ Іветт Купер та посол США Воррен Стівенс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Президент США та його дружина Меланія проведуть ніч у лондонській резиденції посла США в Ріджентс-парку. Завтра вони вирушать до Віндзора, де відбудеться офіційна частина візиту. Біля замку, де Трампи зупиняться, вже пройшли протести, але разом з ними на вулицях можна побачити й американські прапори.

Протягом дня Трамп і його дружина разом з британськими монархами – королем Чарльзом, королевою Каміллою, принцом Вільямом та Кейт Міддлтон – візьмуть участь у процесії карет через маєток до Віндзорського замку.

Кореспондент із США Марк Стоун зазначає, що попри відсутність політичної єдності між нинішнім урядом Великої Британії та урядом Трампа, «особливі стосунки» між країнами залишаються дуже глибокими, і це «виходить за рамки різних урядів і президентів».

Також Стоун підкреслив, що для Трампа не буде червоної доріжки, як це було на його нещодавній поїздці на Близький Схід.

Раніше стало відомо, що британська королівська сім'я готує особливий прийом для Дональда Трампа, використовуючи «м'яку силу» монархії для зміцнення дипломатичних зв'язків.

За повідомленням Reuters, британський уряд розраховує, що цей візит допоможе посилити відносини з Вашингтоном в оборонній і торговельній сферах.

Історик і письменник Ентоні Селдон зауважив, що навряд чи у світі є інший лідер, який має такий самий вплив на Трампа, як британський монарх.