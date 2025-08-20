Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зустріч Зеленського з Путіним: президент США висловив свою позицію

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Зустріч Зеленського з Путіним: президент США висловив свою позицію
Трамп зробив заяву про зустріч Зеленського з Путіним
фото з відкритих джерел

Американський лідер наполягає на тому, щоб спершу пройшла двостороння зустріч президентів України та Росії

Президент США Дональд Трамп висловився про саміт президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Слова Трампа наводить ClashReport, передає «Главком».

За словами американського лідера, триває активна підготовка до зустрічі президентів України та Росії. Водночас Трамп заявив, що спершу Зеленський та Путін мають провести зустріч тет-а-тет.

Президент США каже, що так буде правильно. 

Як відомо, Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Тоді президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним. Стало відомо, що і Володимир Путін погодився провести двосторонню зустріч із президентом Зеленським. 

Низка лідерів вже запропонували свої країни, які можуть виступити майданчиком для саміту Путіна та Зеленського. Серед запропонованих варіантів: Австрія, Угорщина, Швейцарія та навіть Білорусь.

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер запропонував Відень в якості майданчика для мирних переговорів.

Раніше міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс пообіцяв надати російському диктатору «імунітет» від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде на переговори.

Є чутки, що майданчиком для переговорів може стати Угорщина. Також речниця самопроголошеного президента Білорусі Наталії Ейсмонт заявила, що Мінськ теж може прийняти зустріч, але на роль посередника не напрошується. 

Читайте також:

Теги: саміт Володимир Зеленський Дональд Трамп путін переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп не підтримує варіант припинення вогню, а натомість прагне досягти мирної угоди після переговорів із Путіним
Fox News: Трамп схиляє Зеленського прийняти умови Путіна
17 серпня, 23:38
Коли росіяни приземлилися на Алясці, вони мусили пропонувати оплату за пальне готівкою
Рубіо пояснив, чому США не посилює санкції проти Росії
17 серпня, 18:52
Зустріч Путіна і Трампа була неоднозначною
Чи дали переговори Трампа та Путіна прорив щодо завершення війни? Аналіз Reuters
16 серпня, 07:25
Трамп каже, що зустрінеться з Зеленським та Путіним
Трамп анонсував «трьохсторонню зустріч»
16 серпня, 01:53
Путін прилетів на Аляску
Путін прилетів на Аляску
15 серпня, 21:58
Для Путіна та Трампа зустріч на Алясці має велике значення
Чому саме Аляска стала ареною переговорів США та Росії: аналіз The Associated Press
14 серпня, 10:15
Онлайн-зустріч Трампа з Зеленським та європейськими лідерами: перші подробиці
Онлайн-зустріч Трампа з Зеленським та європейськими лідерами: перші подробиці
13 серпня, 17:30
Кремліський диктатор та спецпредставник Трампа провели тригодинну зустріч
Помічник Путіна розкрив перші деталі переговорів з Віткоффом
6 серпня, 15:43
23 липня відбувся третій раунд переговорів з Росією
Умєров доповів президенту про результати переговорів з РФ: подробиці
24 липня, 01:22

Політика

Зустріч Зеленського з Путіним: президент США висловив свою позицію
Зустріч Зеленського з Путіним: президент США висловив свою позицію
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
Трамп зробив заяву про закінчення війни в Україні
Трамп зателефонував Орбану через блокування вступу України в ЄС – Bloomberg
Трамп зателефонував Орбану через блокування вступу України в ЄС – Bloomberg
Білорусь може бути майданчиком для Путіна з Зеленським, але «не напрошується»
Білорусь може бути майданчиком для Путіна з Зеленським, але «не напрошується»
Речниця Білого дому розповіла деталі про гарантії безпеки Україні з боку США
Речниця Білого дому розповіла деталі про гарантії безпеки Україні з боку США
РФ нікуди не вторгалася за часів Трампа – Білий дом перерахував «винуватців»
РФ нікуди не вторгалася за часів Трампа – Білий дом перерахував «винуватців»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
278K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2025
7779
Прогноз магнітних бур на 19-21 серпня: якою буде сонячна активність
2041
Втрати ворога станом на 19 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1625
Чотири «дякую» за 10 секунд. Як Зеленський і союзники України зачаровували Трампа
1579
Росіяни атакували навчальний заклад на Дніпропетровщині (фото)

Новини

Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
Вчора, 22:06
Каллас анонсувала новий пакет санкцій проти РФ та озвучила терміни
Вчора, 21:21
«У пошуках миру»: Білий дім опублікував ще одне фото з Зеленським
18 серпня, 23:43
Дефіцит бюджету на 2026 рік: Марченко назвав суму та необхідну допомогу від партнерів
18 серпня, 14:20
Курс валют на 18 серпня: скільки коштують долар та євро
18 серпня, 10:28
Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua