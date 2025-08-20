Зустріч Зеленського з Путіним: президент США висловив свою позицію

Американський лідер наполягає на тому, щоб спершу пройшла двостороння зустріч президентів України та Росії

Президент США Дональд Трамп висловився про саміт президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Слова Трампа наводить ClashReport, передає «Главком».

За словами американського лідера, триває активна підготовка до зустрічі президентів України та Росії. Водночас Трамп заявив, що спершу Зеленський та Путін мають провести зустріч тет-а-тет.

Президент США каже, що так буде правильно.

Як відомо, Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч президентів США, Росії та України.

Тоді президент України Володимир Зеленський вкотре підтвердив свою готовність до зустрічі з російським диктатором Путіним. Стало відомо, що і Володимир Путін погодився провести двосторонню зустріч із президентом Зеленським.

Низка лідерів вже запропонували свої країни, які можуть виступити майданчиком для саміту Путіна та Зеленського. Серед запропонованих варіантів: Австрія, Угорщина, Швейцарія та навіть Білорусь.

Федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер запропонував Відень в якості майданчика для мирних переговорів.

Раніше міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс пообіцяв надати російському диктатору «імунітет» від арешту за ордером Міжнародного кримінального суду, якщо той приїде на переговори.

Є чутки, що майданчиком для переговорів може стати Угорщина. Також речниця самопроголошеного президента Білорусі Наталії Ейсмонт заявила, що Мінськ теж може прийняти зустріч, але на роль посередника не напрошується.