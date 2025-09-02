Трамп проводить кожен третій день на гольфі

Трамп витрачає багато часу на улюблене хоббі

Трамп присвятив гольфу 66 днів із 225 на посаді президента

Президент США Дональд Трамп з початку свого терміну провів на полях для гольфу 66 із 225 днів, що становить майже 30% його робочого часу. Про це пише «Главком».

Як повідомляє преспул Білого дому, станом на сьогодні Трамп відвідував свої гольф-клуби 29,3% днів свого перебування на посаді. За даними журналістів, перший день осені американський лідер зустрів саме на полі для гольфу у штаті Вірджинія.

Нагадаємо, станом на кінець червня президент США Дональд Трамп провів майже чверть свого другого президентського терміну, граючи у гольф.

Раніше президент США Дональд Трамп записав відеозвернення українському воїну Костянтину Картавцеву, у якому подякував за передану йому ключку для гольфу.

До слова, президент США Дональд Трамп, відомий своєю любов'ю до гольфу та частими перемогами опинився у центрі скандалу. Під час гри в гольф у Шотландії його спіймали на шахрайстві: на відео видно, як його помічник – «кедді» – опускає м'яч на вигідніше місце, щоб 79-річний президент, під'їхавши на гольф-карі, міг продовжити гру з покращеної позиції.

Раніше стало відомо, що служба безпеки президента США Дональда Трампа озброїлася броньованим гольф-каром після останнього замаху на політика.

Нагадаємо, президент США відповів на хвилю спекуляцій про власну смерть оптимістичним дописом. Чутки з'явилися після того, як він кілька днів не з’являвся на публіці.

Під час своїх нещодавніх публічних виступів, зокрема в Шотландії, Дональд Трамп привернув увагу громадськості дивними синцями на правій руці. Журналісти помітили, що президент намагається приховати їх за допомогою густого шару консилера. Ця ситуація вже не вперше стає об'єктом обговорень.