Дональд Туск підтвердив відкриття прикордонних пунктів з Білоруссю

Прем’єр Польщі оголосив про відкриття двох автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

Польща відкриє два автомобільні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що прикордонні переходи з Білоруссю у Підляшші відкриються на початку наступного тижня. Він підкреслив, що це автономне рішення польського уряду, пов’язане з інтересами місцевих жителів та бізнесу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WP.

Туск запевнив, що про повноцінне відкриття кордону не йдеться:

«Я оголосив про відкриття прикордонних переходів у Білостоці. Це не відкриття кордону. Це відкриття прикордонних переходів у зв'язку з такими дуже конкретними інтересами місцевих людей, підприємців, мешканців. Тож це жодним чином не є елементом якихось політичних переговорів чи можливого обміну ув'язненими».

Польський уряд ухвалив рішення відкрити 17 листопада два закриті автомобільні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю – Бобровники-Берестовіца та Кузниця-Біолостоцька-Брузгі.

«Це рішення було автономним і пов'язане з абсолютно зрозумілим тиском з боку місцевих жителів. Йдеться про жителів Підляшшя, особливо прикордонних, які і так несуть дуже важкий тягар агресивної політики Білорусі», – додав він.

Туск запевнив, що ризик нелегального перетину зведений до абсолютного мінімуму.

«Існує майже 100-відсотковий показник успіху в затриманні тих, хто хоче нелегально перетнути польський кордон, і це робить цей кордон безпечним. На сьогодні це найбезпечніший, найкраще охоронюваний кордон в Європі. Я в цьому переконаний», – сказав він.

«І саме тому я вирішив, за погодженням з місцевою владою, підприємцями Підляшшя, відкрити ці прикордонні переходи, і ми будемо стежити за тим, чи це вплине на безпеку, чи ні», – додав Туск.

Загалом існує шість автомобільних пунктів перетину кордону з Білоруссю. Чотири з них – у Славатичах, Половцях, Бобровниках та Кузниці – закриті. Лише прикордонний перехід Тересполь-Брест відкритий для руху легкових автомобілів, а перехід Кукурики-Козловичі – для руху великовантажних автомобілів.

Нагадаємо, що Білорусь запровадила заборону на в’їзд вантажівок і тракторів, зареєстрованих у Польщі та Литві. Обмеження діятимуть до кінця 2027 року, через що на прикордонних пунктах уже утворилися значні черги. Станом на 3 листопада 2025 року понад 1 260 вантажівок очікували на білоруському боці біля двох литовських пунктів пропуску та 2 045 вантажівок – на польських.