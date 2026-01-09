Спікер чеського парламенту заявив про посилення правил для українських біженців

Томіо Окамура, вважає, що система підтримки українських біженців в Чехії є занадто м’якою

Чеський посадовець висловився щодо фінансування боєприпасів для України

Чеський посадовець парламенту та лідер партії «Свобода і пряма демократія» Томіо Окамура заявив про посилення правил для українських біженців. Незабаром новий уряд надасть парламенту пакет правок для розгляду цього питання. Про це пише «Главком» із посиланням на Epoch Times.

За словам Томіо Окамури, система підтримки українських біженців в Чехії є занадто м’якою. «Громадяни скаржаться, що українці їздять у відпустку, але водночас користуються тут умовами тимчасового захисту та отримують різноманітну підтримку та пільги», – сказав посадовець.

Тож українців у Чехії можуть позбавити виплат та пільг через часті поїздки до України. Зазначається, що Томіо Окамура більше не захотів поділитися деталями щодо цього питання. «Ми встановили певні часові горизонти. Тепер ми підготуємо закон і процедуру, включаючи графік», – повідомив він.

Томіо Окамура також додав, що Чехія не витрачатиме гроші на боєприпаси для України. «Консенсус полягає в тому, що жодної крони чеських грошей не буде витрачено на ініціативу щодо боєприпасів», – сказав Окамура.

Нагадаємо, як спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура виступив із критикою на адресу українського керівництва, західних партнерів та допомоги Україні, заявивши, що Прага не повинна постачати зброю Києву, а кошти краще спрямовувати на власних громадян.

Також повідомлялося, що після того як спікер чеського парламенту Томіо Окамура у своєму новорічному звернені зробив антиукраїнську заяву, на рахунок ініціативи Dárek pro Putina (Подарунок для Путіна) надійшли значні пожертви.

Раніше «Главком» писав про те, що в Чехії понад 41,2 тис. людей підписали лист із вибаченнями за нещодавню антиукраїнську заяву чеського спікера палати депутатів Томіо Окамури. Відповідну петицію створив вчитель Антонін Коларж з Пльзенського краю у Чехії.