Сікорський під час суперечки з Сійярто згадав «Мадяра»

Сійярто відреагував на заяву Сікорського про те, що Польща може затримати літак Путіна

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розкритикував заяву польського колеги Радослава Сікорського, який припустив, що Польща може затримати літак із російським диктатором Володимиром Путіним на шляху до Будапешта. Глава МЗС Польщі відреагував на його слова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Сійярто у соцмережі Х.

Сійярто відреагував на заяву Сікорського про те, що Польща може затримати літак Путіна, польський суд може дати відповідний дозвіл.

«Чи має на увазі Сікорський незалежний суд, який за наказом Дональда Туска відмовився видати терориста, який підірвав газопровід «Північний потік-2»?», – написав глава МЗС Угорщини.

У відповідь Сікорський написав: «Петере, я пишаюся польським судом, який постановив, що саботаж проти загарбника не є злочином. Ба більше, я сподіваюся, що ваш хоробрий співвітчизник, майор «Мадяр» (командувач українських Сил безпілотних систем Роберт Бровді, – «Главком»), нарешті зможе вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримаєте нафту через Хорватію».

Раніше угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина забороняє вʼїзд командувачу української військової частини, яка здійснила атаку на нафтопровід «Дружба». Сійярто заявив, що останнім часом Україна здійснила кілька атак на нафтопровід «Дружба», який є «важливим для безпечного енергопостачання Угорщини».

Згодом міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував командувачу українських Сил безпілотних систем Роберту Бровді приїхати на відпочинок до Польщі в разі відмови на в’їзд до Угорщини.