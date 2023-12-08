Українці беруть великі кредити у банках Польщі: на що витрачають кошти

Переважна кількість кредитів, які беруть українці, – на житло

Українські біженці беруть великі кредити у банках Польщі, розмір яких становив 2,6 млрд злотих ($646,7 млн). На які потреби українці беруть позички, пояснює Money.pl.

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Наплив біженців до країн Європи дедалі більше. Іноді громадяни України беруть значні суми в кредит. Польські фінансові експерти розглянули два сценарії використання банківських послуг українцями у Польщі:

користування своїми польськими банківськими рахунками лише для щоденних платежів;

оформлення кредитів із часом, що свідчить про те, що вони планують залишатися у Польщі довше.

«Через півтора року зрозуміло, що вони обрали перший сценарій, хоча сальдо боргу повільно зростає», – свідчать дані Бюро кредитної інформації. Так, за 2023 рік банки надали громадянам України кредити на загальну суму 2,6 млрд. злотих. Цей показник перевищив торішній на 2,429 млрд. злотих.

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Порівняно з 2022 роком у кредитному портфелі українців у Польщі немає істотних змін:

75% – іпотечні кредити;

19% – кредити готівкою;

2% – кредити та картки на виплат.

Станом на жовтень 2023 року накопичений борг українських позичальників становив 7,942 млрд. злотих (1,828 млрд. євро). Переважна кількість кредитів, які беруть українці, – на житло. Частка українців серед особистих банківських рахунків у Польщі становить понад 4%.

Нагадаємо, українські біженці в Польщі втратять частину соціальних допомог у країні вже у 2024 році. Уряд країни не збирається продовжувати виплату деяких видів допомоги українським громадянам, це питання вже остаточно узгоджено. Про це заявив спікер уряду Польщі Петро Мюллер в інтерв'ю виданню PAP.

Мюллер заявив, що оскільки українці вже не виїжджають масово за кордон, тому можна припиняти виплату деяких допомог. На запитання журналіста про те, коли саме скасують виплати, спікер сказав: «Ймовірно, у першому кварталі 2024 року». На його думку, продовжувати виплату допомоги українцям не має сенсу.