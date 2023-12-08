Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Українці беруть великі кредити у банках Польщі: на що витрачають кошти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Українці беруть великі кредити у банках Польщі: на що витрачають кошти
Українці мають боргові зобов'язання перед банками Польщі
фото із відкритих джерел

Переважна кількість кредитів, які беруть українці, – на житло

Українські біженці беруть великі кредити у банках Польщі, розмір яких становив 2,6 млрд злотих ($646,7 млн). На які потреби українці беруть позички, пояснює Money.pl.

Наплив біженців до країн Європи дедалі більше. Іноді громадяни України беруть значні суми в кредит. Польські фінансові експерти розглянули два сценарії використання банківських послуг українцями у Польщі: 

  • користування своїми польськими банківськими рахунками лише для щоденних платежів;
  • оформлення кредитів із часом, що свідчить про те, що вони планують залишатися у Польщі довше.

«Через півтора року зрозуміло, що вони обрали перший сценарій, хоча сальдо боргу повільно зростає», – свідчать дані Бюро кредитної інформації. Так, за 2023 рік банки надали громадянам України кредити на загальну суму 2,6 млрд. злотих. Цей показник перевищив торішній на 2,429 млрд. злотих.

Порівняно з 2022 роком у кредитному портфелі українців у Польщі немає істотних змін:

  • 75% – іпотечні кредити;
  • 19% – кредити готівкою;
  • 2% – кредити та картки на виплат.

Станом на жовтень 2023 року накопичений борг українських позичальників становив 7,942 млрд. злотих (1,828 млрд. євро). Переважна кількість кредитів, які беруть українці, – на житло. Частка українців серед особистих банківських рахунків у Польщі становить понад 4%.

Нагадаємо, українські біженці в Польщі втратять частину соціальних допомог у країні вже у 2024 році. Уряд країни не збирається продовжувати виплату деяких видів допомоги українським громадянам, це питання вже остаточно узгоджено. Про це заявив спікер уряду Польщі Петро Мюллер в інтерв'ю виданню PAP.

Мюллер заявив, що оскільки українці вже не виїжджають масово за кордон, тому можна припиняти виплату деяких допомог. На запитання журналіста про те, коли саме скасують виплати, спікер сказав: «Ймовірно, у першому кварталі 2024 року». На його думку, продовжувати виплату допомоги українцям не має сенсу.

Читайте також: «Укрзалізниця» вигадала, як повернути фури, які застрягли на кордоні із Польщею (відео)
Теги: Польща кредит українці житло кордон біженці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Новий серіал на ТЕТ розлютив жителів Коломиї
Коломия проти стереотипів українського телебачення. Хто переможе?
11 листопада, 10:17
Ми ведемо наймасштабнішу війну на континенті за останні вісімдесят років
Тверезий погляд на реальність війни
27 листопада, 11:46
Жарт Байдена викликав сміх та оплески у залі
«Це був не я»: Байден кумедно пожартував над собою під час публічного виступу
10 листопада, 02:45
У Польщі перед пунктом пропуску помер український водій фури
У Польщі перед пунктом пропуску помер український водій фури
12 листопада, 07:56
Ще одна країна готується до закриття кордону з Росією
Ще одна країна готується до закриття кордону з Росією
24 листопада, 22:17
Ситуація на кордоні шкодить і польській економіці: за три останні квартали польський експорт до України зріс на 25%
Кому вигідна блокада кордону? Депутат стверджує: не Україні і не Польщі
27 листопада, 10:37
Швидкість просування черги залежить від домовленостей з польськими протестувальниками
Блокада на польському кордоні. Український далекобійник розповів, кого пропускають без черги
28 листопада, 17:02
Окупанти влаштують публічні депортації, щоб залякати інших українців
Росіяни з 1 січня виганятимуть людей з власних домівок на окупованих територіях
6 грудня, 08:27
Ірландія виплатить додаткові кошти українським біженцям
Ірландія змінює виплати для біженців: на яку суму зможуть розраховувати українці
6 грудня, 09:12

Економіка

Європі може не вистачити картоплі? Bloomberg засмутив перспективою
Європі може не вистачити картоплі? Bloomberg засмутив перспективою
Українці беруть великі кредити у банках Польщі: на що витрачають кошти
Українці беруть великі кредити у банках Польщі: на що витрачають кошти
Американська військова база Норфолк прийняла танкер з російською нафтою
Американська військова база Норфолк прийняла танкер з російською нафтою
Росіяни бідкаються через стрімке зростання цін на яйця та курку
Росіяни бідкаються через стрімке зростання цін на яйця та курку
Вірменія виділила рекордну суму для допомоги біженцям
Вірменія виділила рекордну суму для допомоги біженцям
Байден анонсує нову допомогу для України під час виступу в Конгресі – Reuters
Байден анонсує нову допомогу для України під час виступу в Конгресі – Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Розвідка пояснила, чому Кива жив у Підмосков’ї
16K
Росія зіткнулася з серйозною проблемою – розвідка
14K
Міністр з питань міграції Британії зробив зауваження Ріші Сунаку і пішов у відставку
13K
Повітряні сили повідомили, що допомогло ЗСУ економити зенітні ракети
8620
Чого увільнено Веніславського? Безугла знайшла пояснення
7999
США назвали країни, які зацікавлені у зриві допомоги для України

Новини

За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
Сьогодні, 07:21
Сніг, дощ та туман: прогноз погоди на 8 грудня
Сьогодні, 06:10
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Форум Міжнародного демократичного союзу ухвалив резолюцію у Вашингтоні на підтримку України
Вчора, 19:47
«Метінвест» спроектує сталевий квартал для відновлення Бахмута
Вчора, 13:51
Третину добових штурмів окупанти зосередили на Авдіївці – Генштаб
Вчора, 07:54

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua