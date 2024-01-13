Коли Ллойда Остіна випишуть із лікарні? Пентагон зробив заяву

Остін продовжує стежити за повсякденними операціями міноборони США

Міністр оборони США Ллойд Остін досі перебуває в лікарні. Наразі конкретна дата його виписки невідома. Про це заявив речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер, передає Reuters.

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«Він перебуває на зв'язку зі своїми старшими співробітниками, має повний доступ до необхідних засобів захищеного зв'язку і продовжує стежити за повсякденними операціями міністерства оборони по всьому світу», – заявив представник американського оборонного відомства.

Нагадаємо, увечері 1 січня міністр оборони Ллойд Остін ІІІ був госпіталізований до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда у зв’язку з ускладненнями, що виникли після нещодавньої планової медичної процедури.

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Як повідомлялося, Остін зробив заяву щодо своєї госпіталізації. Він зазначив, що розуміє «занепокоєння ЗМІ», а також визнає, що міг би краще інформувати громадськість про стан свого здоров'я.

Згодом стало відомо, що Остін лікувався від раку простати, який виявили ще на початку грудня.