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Держдеп США: Українці постраждають, якщо Конгрес не проголосує за допомогу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Держдеп США: Українці постраждають, якщо Конгрес не проголосує за допомогу
Заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател
фото: U.S. Department of State

Якщо за допомогу не проголосують, то український народ відчує негативні наслідки

США не мають іншого джерела для фінансування допомоги Україні, окрім як пакет допомоги, за який має проголосувати Конгрес. Якщо за допомогу не проголосують, то український народ відчує негативні наслідки. Про це сказав заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател під час брифінгу.

Він зазначив, що у США «немає чарівного горщика грошей», тому доводиться очікувати та сподіватися, що Конгрес схвалить допомогу.

«Ми очікуємо та сподіваємося, що Конгрес зможе діяти у якнайшвидший та оперативніший спосіб, щоби ми могли далі виконувати наші зобов’язання з підтримки українських партнерів», – зауважив Ведант Пател.

Він підкреслив, що йдеться про допомогу у сфері безпеки, а також економічну та гуманітарну підтримку.

«Якщо ми не зможемо цього зробити, будуть реальні, справжні, відчутні наслідки. І, зрештою, постраждають люди в Україні та їхні зусилля в боротьбі з російською агресією», – наголосив представник Держдепартаменту США.

За його словами, під ризиком опиниться й діяльність неурядових, гуманітарних та інших партнерських організацій, які забезпечують процес підтримки України в різних сферах.

Нагадаємо, американські законодавці продовжують дискусії щодо ухвалення проєкту для фінансування допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню та посилення безпеки на південному кордоні США. Лідер більшості у Сенаті демократ Чак Шумер заявив, що сенатори «на крок ближче» до ухвалення фінансування для України.

До слова, лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл публічно виступив за подальшу військову допомогу Україні. Він вважає, що це необхідно для захисту національних інтересів Америки.

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Теги: Держдепартамент США США фінансування

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