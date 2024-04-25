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Допомога від США Україні та союзникам: як реагують американці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Допомога від США Україні та союзникам: як реагують американці
Американці продовжують активно підтримувати допомогу Україні
фото із відкритих джерел

Понад 40% американців підтримують закони щодо додаткової допомоги союзникам від США

Понад 43% американців підтримують ухвалені Конгресом США та підписані президентом Джо Байденом закони про додаткове фінансування України, Ізраїлю та союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні. Про це свідчать опубліковані дані опитування університету Монмута.

При цьому 35% опитаних американців виступають проти цих законів. Крім того, 42% респондентів зазначили, що схвалюють політику американського президента Джо Байдена, 55% її розкритикували.

Понад 15% респондентів заявили, що країна йде у правильному напрямку. Майже 70% відзначили, що політика США йде хибним шляхом.

14% опитаних схвалюють роботу Конгресу США, 79% вважають її неефективною.

При цьому 20% респондентів висловилися за усунення спікера палати представників США Майка Джонсона з посади.

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд, а також включає допомогу Ізраїлю і Тайваню. Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.

Раніше Сенат США підтримав скорочення процедури розгляду законопроєкту про додаткове фінансування, який містить допомогу Україні. 

Як повідомлялося, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

До слова, президент України Володимир Зеленський подякував Сенату Конгресу США, який проголосував за виділення допомоги Україні на суму $61 млрд. Про це президент написав у X.

«Я вдячний за сьогоднішнє схвалення життєво необхідної допомоги Україні. Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Макконнеллу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього», – сказав він.

За словами Володимира Зеленського, що це голосування «зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу».

Читайте також: Байден негайно підпише законопроєкт про допомогу Україні
Теги: політика фінансування Володимир Зеленський президент Сенат США законопроєкт

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