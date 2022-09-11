Російська Держдума перейнялася темою виплат репарацій Україні

Тему «спецоперації» у російській політичній тусовці поступово замінює інша...

Успішний контрнаступ Збройних сил України одразу на кількох напрямках фронту змусив Держдуму Росії підняти тему відшкодування завданих збитків. Так, депутат від Криму Михайло Шеремет назвав заяву влади України про виплату репарацій маренням божевільних та пообіцяв, що Київ якщо щось і отримає від Москви, то лише дірку від бублика. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Михайло Шеремет також назвав українців «зграєю жебраків», котрій і мріяти не варто розбагатіти за рахунок Росії.

Утакій істеричній манері парламентар прокоментував слова міністра юстиції України Дениса Малюськи про те, що країна має намір домагатися 300 мільярдів доларів репарацій.

Попри таку риторику, сам факт обговорення репарацій свідчить про кардинальну зміну бачення росіян ситуації на фронті. На тлі масових поразок окупаційних сил в Україні, росіяни починають готуватися до наслідків, які наваляться на країну-агресорку після війни. І, як завжди, неприємну проблему спочатку вони сприймають через заперечення. Але як відомо наступні стадії сприйняття у таких ситуаціях:

Злість.

Торг.

Депресія.

Прийняття.

Нагадаємо, через провал планів окупації України, рашисти вирішили змінити назву своє «спецоперації». Зокрема депутат Держдуми від кримського регіону Михайло Шеремет заявив, що спеціальної військової операції (СВО) Росії в Україні слід надати нового статусу – статусу контртерористичної.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що останні відео з російським диктатором Путіним, на яких він сірий та сумний, свідчить про те, що грандіозні плани окупації України дали збій. І тепер Путін мучиться над питаннями зміни військового керівництва, але міняти особливо немає на кого, бо усім не довіряє.