Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російська Держдума перейнялася темою виплат репарацій Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Російська Держдума перейнялася темою виплат репарацій Україні
У депутатів Держдуми з'явилися нові теми для обговорення
фото з відкритих джерел

Тему «спецоперації» у російській політичній тусовці поступово замінює інша...

Успішний контрнаступ Збройних сил України одразу на кількох напрямках фронту змусив Держдуму Росії підняти тему відшкодування завданих збитків. Так, депутат від Криму Михайло Шеремет назвав заяву влади України про виплату репарацій маренням божевільних та пообіцяв, що Київ якщо щось і отримає від Москви, то лише дірку від бублика. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Михайло Шеремет також назвав українців «зграєю жебраків», котрій і мріяти не варто розбагатіти за рахунок Росії.

Утакій істеричній манері парламентар прокоментував слова міністра юстиції України Дениса Малюськи про те, що країна має намір домагатися 300 мільярдів доларів репарацій.

Попри таку риторику, сам факт обговорення репарацій свідчить про кардинальну зміну бачення росіян ситуації на фронті. На тлі масових поразок окупаційних сил в Україні, росіяни починають готуватися до наслідків, які наваляться на країну-агресорку після війни. І, як завжди, неприємну проблему спочатку вони сприймають через заперечення. Але як відомо наступні стадії сприйняття у таких ситуаціях:

Злість.

Торг.

Депресія.

Прийняття.

Нагадаємо, через провал планів окупації України, рашисти вирішили змінити назву своє «спецоперації». Зокрема депутат Держдуми від кримського регіону Михайло Шеремет заявив, що спеціальної військової операції (СВО) Росії в Україні слід надати нового статусу – статусу контртерористичної.

Раніше радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що останні відео з російським диктатором Путіним, на яких він сірий та сумний, свідчить про те, що  грандіозні плани окупації України дали збій. І тепер Путін мучиться над питаннями зміни військового керівництва, але міняти особливо немає на кого, бо усім не довіряє. 

Читайте також: 

Теги: росія депутат війна Державна Дума Україна репарації

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський депутат вимагає від окупаційної армії збільшити кількість обстрілів Києва
Держдума закликала посилити обстріли Києва
16 липня, 17:14
Держдума зареєструвала законопроєкт про визнання України терористичною державою
Держдума зареєструвала законопроєкт про визнання України терористичною державою
25 серпня, 19:33
Держдума вигадала нове визначення «спецоперації»
Держдума взялась рятувати «спецоперацію» Путіна. Її перейменують
31 серпня, 11:47

Політика

Російська Держдума перейнялася темою виплат репарацій Україні
Російська Держдума перейнялася темою виплат репарацій Україні
Лавров розповів, як США влаштували йому всесвітнє приниження
Лавров розповів, як США влаштували йому всесвітнє приниження
Путінська пропагандистка різко змінила пластинку: вже готова співати українські пісні
Путінська пропагандистка різко змінила пластинку: вже готова співати українські пісні
Стала відома дата похорону королеви Єлизавети II
Стала відома дата похорону королеви Єлизавети II
Міноборони РФ визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву    
Міноборони РФ визнало масову втечу окупантів з Харківщини, опублікувавши смішну заяву    
Столтенберг повідомив, яку частину сухопутних військ РФ задіяла в Україні
Столтенберг повідомив, яку частину сухопутних військ РФ задіяла в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
323K
Десантники взяли у полон російського підполковника без штанів (фото)
168K
Путінська пропагандистка різко змінила пластинку: вже готова співати українські пісні
107K
Спалена техніка, загиблі окупанти. Перші кадри контрнаступу на Харківщині
103K
Терорист Гіркін запропонував віддати Україні частину Росії
93K
Окупант розповів про стан армії РФ (перехоплення)
87K
Витягли з палаючого танка: ЗСУ взяли в полон капітана танкової роти окупантів

Новини

Порошенко передає на фронт сотні буржуйок
Вчора, 17:25
Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Вчора, 07:09
П'ять новин 9 вересня, що наближають перемогу: підбірка «Главкома»
9 вересня, 21:00
Очільниця звільненої Балаклії: Навколишні села майже усі знищені
9 вересня, 20:00
Мережа вибухнула жартами через сповіщення від рятувальників (фото) 
9 вересня, 19:40
На Донеччині та півдні авіація ЗСУ завдала відчутних втрат ворогам – Генштаб
9 вересня, 19:22

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту