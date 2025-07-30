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Італія викликала російського посла через «список русофобії»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Італія викликала російського посла через «список русофобії»
Президент Італії Серджіо Маттарелла потрапив у список, бо порівняв РФ з нацистською Німеччиною
фото з відкритих джерел

Російський список містить цитати політиків багатьох країн

Міністерство закордонних справ Італії викликало російського посла через включення президента країни та міністрів до так званого списку русофобії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Відомство викликало російського посла в Римі Олексія Парамонова після того, як слова італійського лідера Серджіо Маттарелла, а також міністра закордонних справ Антоніо Таяні та міністра оборони Гвідо Крозетто були перераховані на веб-сайті російського уряду як «приклади русофобії». Список, опублікований минулого тижня, містить цитати політиків з Болгарії, Бельгії, Канади, Хорватії, Чехії, Кіпру, ЄС, Франції, Німеччини, Греції, НАТО, Нідерландів, Люксембургу, Польщі та США.

Так, у своїй промові в Марселі Маттарелла порівняв настрої, що стояли за російським вторгненням в Україну, зі зростанням нацистської Німеччини. У МЗС Італії також зазначили, що Таяні «вважає включення глави держави до цього списку провокацією проти Республіки та італійського народу».

Нагадаємо, у Женеві відбувається Всесвітня конференція голів парламентів світу. Під час виступу підсанкційної голови Ради Федерації Федеральних Зборів РФ Валентини Матвієнко делегати влаштували демарш, покинувши залу.

До слова, Росія призначила Георгія Міхна новим послом у Польщі. Відповідне повідомлення, підписане російським диктатором Володимиром Путіним, опубліковано на офіційному юридичному порталі Російської Федерації.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп зауважив, що не хоче запроваджувати жорсткі санкції проти РФ, адже «любить прекрасний російський народ».

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Теги: Італія посол

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