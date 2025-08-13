«Космічні» ціни на італійських пляжах відлякують туристів

Туристична асоціація Assobalneari Italia заявляє, що кількість гостей за сезон скоротилася на 25-30%, а пляжі курортної країни порожніють

Цього року італійські платні пляжі стикаються з несподіваною проблемою – високі ціни відлякують туристів. За оренду двох шезлонгів та парасольки для родини з чотирьох осіб доводиться платити понад 100 євро на день, що призвело до різкого падіння відвідуваності. Про це пише «Главком» із посиланням на Spiegel.

Причини незадоволення

Понад половина з 7500 км італійського узбережжя у приватній оренді, і платні пляжі, відомі як stabilimenti balneari, стають дедалі дорожчими. За даними національного спостережного центру з питань пляжного відпочинку, у 2024 році середня ціна за день оренди двох шезлонгів з парасолькою становила понад 30 євро. Однак цього року ціни значно зросли. Наприклад, у пляжному клубі La perla del Tirreno поблизу Рима оренда вже коштує 60 євро. Капучино там обійдеться в 5 євро, а чізбургер із тунцем – у 14 євро.

Для тих, хто шукає розкішного відпочинку, ціни ще вищі. У клубі Twiga, що на узбережжі Тоскани, оренда намету на чотирьох дорослих і чотирьох дітей може коштувати 1500 євро на день, і це без урахування їжі та напоїв.

Влада не бачить проблеми

Туристична асоціація Assobalneari Italia заявляє, що кількість гостей за сезон скоротилася на 25-30%. Лише в неділю пляжі залишаються заповненими. Президент асоціації Фабріціо Лікордарі пов'язує падіння попиту з інфляцією, яка знизила купівельну спроможність багатьох сімей.

«Підвищення вартості життя сильно знизило купівельну спроможність. Навіть із двома джерелами доходу бюджету часто не вистачає», – зазначив він.

Уряд на чолі з прем’єркою Джорджією Мелоні не поспішає розв'язувати проблему. Міністр туризму Даніела Сантанке назвала подібні повідомлення «панікерськими» та такими, які «вводять в оману», заявляючи, що ніякої кризи немає. Власники пляжів можуть розраховувати на підтримку уряду, оскільки з 2006 року різним урядам вдавалося уникати впровадження директиви ЄС про нові тендери на оренду пляжів.

До слова, пляжі у різних регіонах світу стикаються із загрозою існуванню через ерозію берегової лінії, яку складно зупинити у зв'язку з вимиванням піску.

Раніше стало відомо, що у представників зумерів або Z (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік) з'явився новий тренд на екстремальну засмагу.