«Космічні» ціни на італійських пляжах відлякують туристів

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Деякі пляжі Італії майже порожні
фото із відкритих джерел

Туристична асоціація Assobalneari Italia заявляє, що кількість гостей за сезон скоротилася на 25-30%, а пляжі курортної країни порожніють

Цього року італійські платні пляжі стикаються з несподіваною проблемою – високі ціни відлякують туристів. За оренду двох шезлонгів та парасольки для родини з чотирьох осіб доводиться платити понад 100 євро на день, що призвело до різкого падіння відвідуваності. Про це пише «Главком» із посиланням на Spiegel.

Причини незадоволення 

Понад половина з 7500 км італійського узбережжя у приватній оренді, і платні пляжі, відомі як stabilimenti balneari, стають дедалі дорожчими. За даними національного спостережного центру з питань пляжного відпочинку, у 2024 році середня ціна за день оренди двох шезлонгів з парасолькою становила понад 30 євро. Однак цього року ціни значно зросли. Наприклад, у пляжному клубі La perla del Tirreno поблизу Рима оренда вже коштує 60 євро. Капучино там обійдеться в 5 євро, а чізбургер із тунцем – у 14 євро.

Для тих, хто шукає розкішного відпочинку, ціни ще вищі. У клубі Twiga, що на узбережжі Тоскани, оренда намету на чотирьох дорослих і чотирьох дітей може коштувати 1500 євро на день, і це без урахування їжі та напоїв.

Влада не бачить проблеми

Туристична асоціація Assobalneari Italia заявляє, що кількість гостей за сезон скоротилася на 25-30%. Лише в неділю пляжі залишаються заповненими. Президент асоціації Фабріціо Лікордарі пов'язує падіння попиту з інфляцією, яка знизила купівельну спроможність багатьох сімей.

«Підвищення вартості життя сильно знизило купівельну спроможність. Навіть із двома джерелами доходу бюджету часто не вистачає», – зазначив він.

Уряд на чолі з прем’єркою Джорджією Мелоні не поспішає розв'язувати проблему. Міністр туризму Даніела Сантанке назвала подібні повідомлення «панікерськими» та такими, які «вводять в оману», заявляючи, що ніякої кризи немає. Власники пляжів можуть розраховувати на підтримку уряду, оскільки з 2006 року різним урядам вдавалося уникати впровадження директиви ЄС про нові тендери на оренду пляжів.

До слова, пляжі у різних регіонах світу стикаються із загрозою існуванню через ерозію берегової лінії, яку складно зупинити у зв'язку з вимиванням піску. 

Раніше стало відомо, що у представників зумерів або Z (молодь, яка народилася з 1997 по 2012 рік) з'явився новий тренд на екстремальну засмагу.

Теги: пляжі Італія туризм

