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Українці розкупили квитки на концерт Меладзе в Італії

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
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Валерій Меладзе виступатиме у Італії
фото: з відкритих джерел

Діаспора в Італії обурена діями співвітчизників, які відвідують виступи «хороших руських»

Поки в Україні триває війна, дехто з наших співгромадян, які виїхали в безпечні країни, відвідують концерти російських артистів, навіть тих, хто якщо не підтримує, то не засуджує агресію Москви. Українці, які перебувають в Італії, залюбки розкупили квитки на концерт російського співака Валерія Меладзе. Про це розповів представник мережі українських асоціацій в Італії NAU Дмитро Щукін у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», пише «Главком». 

Щукін сказав, що українці за кордоном мовчки підтримують «хороших руських» грошима. «На Валерія Меладзе в Ріміні більшість квитків купили саме українці. Таким «патріотам» я пропоную в разі потреби звертатися не до українських активістів, волонтерів, асоціацій, а до руських», – сказав він. 

Квитки на концерт коштують від €69, тобто приблизно 3,3 тис. грн.

Водночас представникам української діаспори в Італії вдалося скасувати концерт путінського друга і диригента Валерія Гергієва на фестивалі під Неаполем.

«Заборона виступу Гергієва – це справді величезний успіх. Ми планували провести акцію протесту біля концертного майданчика. А також українці скуповували квитки на концерт, аби всередині завадити виступу. Нас підтримували декілька італійських журналістів і віцепрезидентка Європарламенту Піна Печерно. І, певно, у побоюванні таких протестних настроїв організатори концерту скасували виступ Гергієва», – сказав Щукін.

Активісти наголошують, що це міг бути перший виступ пропагандиста після повномасштабного вторгнення. Вже 13 серпня на сцені театру Гран Пуччіні планує виступати ще одна представниця путінського режиму, оперна співачка Анна Нетребко. І українські патріоти знову пишуть листи з вимогами скасувати також її виступ.

Нагадаємо, численні російські організації у Фінляндії намагаються залучити до себе українців, і поширювати свій вплив них. Про це попереджає член правління Товариства українців у Фінляндії Арсеній Свинаренко.

«Главком» писав, що українські діти дуже часто обирають російську мову у школах країн перебування, аби підвищити свої результати із зовнішнього незалежного оцінювання.

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Теги: Італія діаспора концерт Меладзе

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