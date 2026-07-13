«Ефект жертви»: стало відомо, чому Болгарія та Італія заблокували санкції проти патріарха Кирила

Болгарія вважає санкції проти патріарха «контрпродуктивними»

Патріарха російської православної церкви Кирила було виключено з переліку майбутніх санкцій Європейського Союзу через позицію Болгарії та Італії. У Софії вважають, що такий крок міг би виявитися контрпродуктивним і створити з очільника РПЦ «жертву», заявила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова-Чамова, передає «Главком».

За її словами, після виключення Кирила з пакета обмежень Софія більше не має заперечень проти загального переліку санкцій. Вона наголосила, що економічні обмеження мають завдавати більшої шкоди Росії, ніж країнам-членам ЄС, і водночас не провокувати «антиєвропейські настрої».

«Коли ми починаємо втручатися у сфери, які не мають жодного стосунку до економічних наслідків для Росії, а стосуються політично чутливих питань у різних країнах, як у випадку Болгарії, тоді санкції стають контрпродуктивними. Саме тому ми мали застереження щодо включення патріарха Кирила до списку», – пояснила очільниця МЗС Болгарії.

Відповідаючи на зауваження про те, що патріарх Кирило відкрито підтримує війну проти України та називає її «священною», Петрова-Чамова закликала розмежовувати моральну оцінку його дій та безпосередню ефективність санкцій. На думку болгарської сторони, блокування рахунків або інші обмеження щодо Кирила жодним чином не вплинуть на здатність РФ продовжувати агресію чи вести пропаганду.

«Навпаки, це може створити враження, що він є жертвою Європи. Тому пропоную зосередитися саме на ролі санкцій, а не на моральній оцінці патріарха», – наголосила вона.

Нагадаємо, Європейська комісія працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії, який має посилити економічний тиск на Кремль через війну проти України. До нього планують включити нові обмеження проти енергетичного сектору РФ, компаній, що допомагають обходити санкції, а також суден так званого «тіньового флоту», який використовується для експорту російської нафти.

Італія також висловила занепокоєння планами включити патріарха Кирила до нового санкційного пакета ЄС. За інформацією Politico, Рим пояснює свою позицію побоюваннями щодо можливих наслідків такого рішення для міжцерковного діалогу та враховує позицію Ватикану.