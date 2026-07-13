Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Ефект жертви»: стало відомо, чому Болгарія та Італія заблокували санкції проти патріарха Кирила

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
google social img telegram social img facebook social img
«Ефект жертви»: стало відомо, чому Болгарія та Італія заблокували санкції проти патріарха Кирила
Софія закликає зосередитися на санкціях, а не моральній оцінці патріарха
фото з відкритих джерел

Болгарія вважає санкції проти патріарха «контрпродуктивними»

Патріарха російської православної церкви Кирила було виключено з переліку майбутніх санкцій Європейського Союзу через позицію Болгарії та Італії. У Софії вважають, що такий крок міг би виявитися контрпродуктивним і створити з очільника РПЦ «жертву», заявила міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова-Чамова, передає «Главком».

За її словами, після виключення Кирила з пакета обмежень Софія більше не має заперечень проти загального переліку санкцій. Вона наголосила, що економічні обмеження мають завдавати більшої шкоди Росії, ніж країнам-членам ЄС, і водночас не провокувати «антиєвропейські настрої».

 «Коли ми починаємо втручатися у сфери, які не мають жодного стосунку до економічних наслідків для Росії, а стосуються політично чутливих питань у різних країнах, як у випадку Болгарії, тоді санкції стають контрпродуктивними. Саме тому ми мали застереження щодо включення патріарха Кирила до списку», – пояснила очільниця МЗС Болгарії.

Відповідаючи на зауваження про те, що патріарх Кирило відкрито підтримує війну проти України та називає її «священною», Петрова-Чамова закликала розмежовувати моральну оцінку його дій та безпосередню ефективність санкцій. На думку болгарської сторони, блокування рахунків або інші обмеження щодо Кирила жодним чином не вплинуть на здатність РФ продовжувати агресію чи вести пропаганду.

«Навпаки, це може створити враження, що він є жертвою Європи. Тому пропоную зосередитися саме на ролі санкцій, а не на моральній оцінці патріарха», – наголосила вона.

Нагадаємо, Європейська комісія працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії, який має посилити економічний тиск на Кремль через війну проти України. До нього планують включити нові обмеження проти енергетичного сектору РФ, компаній, що допомагають обходити санкції, а також суден так званого «тіньового флоту», який використовується для експорту російської нафти.

Італія також висловила занепокоєння планами включити патріарха Кирила до нового санкційного пакета ЄС. За інформацією Politico, Рим пояснює свою позицію побоюваннями щодо можливих наслідків такого рішення для міжцерковного діалогу та враховує позицію Ватикану.

Читайте також:

Теги: Болгарія патріарх кирило санкції росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

США вирішили посилити тиск на Росію: під ударом нові галузі
США вирішили посилити тиск на Росію: під ударом нові галузі
«Ефект жертви»: стало відомо, чому Болгарія та Італія заблокували санкції проти патріарха Кирила
«Ефект жертви»: стало відомо, чому Болгарія та Італія заблокували санкції проти патріарха Кирила
Новий пакет санкцій ЄС проти Росії забуксував через суперечки
Новий пакет санкцій ЄС проти Росії забуксував через суперечки
Кадрові зміни в українському уряді: з'явилася реакція ЄС
Кадрові зміни в українському уряді: з'явилася реакція ЄС
Смерть Грема позбавила Україну одного з ключових союзників: якими будуть наслідки
Смерть Грема позбавила Україну одного з ключових союзників: якими будуть наслідки
У Парижі збирається «Коаліція охочих»: яких рішень чекає Україна
У Парижі збирається «Коаліція охочих»: яких рішень чекає Україна

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
354K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 липня: ситуація на фронті
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 липня 2026
104K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
91K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
89K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
46K
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua