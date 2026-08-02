Після гучних скандалів американська розвідка отримала нового шефа

Республіканці остаточно затвердили наступника Тулсі Габбард, попри жорсткий опір демократів і скандали довкола виборів

Із 3 серпня керівництво американською розвідувальною спільнотою перейде до Джея Клейтона. Він очолить Офіс директора Національної розвідки США (ODNI) та координуватиме роботу 18 розвідувальних відомств країни. Як пише «Главком», про це повідомило агентство Reuters із посиланням на виконувача обов'язків директора Національної розвідки Білла Пулте.

Пулте повідомив у соціальних мережах, що офіційна передача повноважень відбудеться у понеділок, 3 серпня.

«У понеділок я передам повноваження Джею Клейтону», – написав він.

Процедура затвердження та позиція Сенату

Кандидатуру Клейтона на посаду головного керівника розвідувального співтовариства США цього тижня затвердила республіканська більшість у Сенаті. За його кандидатуру проголосували переважно сенатори-республіканці, тоді як демократи виступили проти призначення.

Під час слухань демократи жорстко критикували Клейтона за його позицію щодо президентських виборів 2020 року. Справа в тому, що під час слухань він відмовився прямо заявити, що Дональд Трамп програв Джо Байдену, що стало одним із головних предметів суперечок.

До нового призначення Клейтон працював федеральним прокурором Південного округу Нью-Йорка. Раніше він також очолював Комісію з цінних паперів і бірж США (SEC) під час першої президентської каденції Дональда Трампа. На посаді директора Національної розвідки він відповідатиме за координацію діяльності всіх 18 американських розвідувальних структур, серед яких ЦРУ, Агентство національної безпеки (NSA), Розвідувальне управління Міністерства оборони (DIA) та інші військові й цивільні спецслужби.

Контекст відставки Тулсі Габбард та роботи її наступників

Посада директора Національної розвідки залишалася вакантною з червня, коли після серії політичних конфліктів у відставку пішла Тулсі Габбард. Наприкінці травня вона оголосила про рішення залишити адміністрацію Дональда Трампа через тяжку хворобу чоловіка – у нього діагностували рідкісну форму раку кісток. Формально її відставка набула чинності наприкінці червня.

Після звільнення Габбард обов'язки керівника Національної розвідки тимчасово виконував Білл Пулте, який одночасно очолює Федеральне агентство з фінансування житлового будівництва (FHFA). Його призначення викликало критику демократів, оскільки він не мав досвіду роботи у сфері національної безпеки. За час перебування на посаді Пулте ініціював скорочення персоналу Офісу директора Національної розвідки в межах реорганізації, яку підтримувала адміністрація Трампа.

Під час перебування на посаді директорки Національної розвідки Тулсі Габбард неодноразово виступала з оцінками війни Росії проти України. Зокрема, вона заявляла, що Росія зберігає перевагу на полі бою та, ймовірно, продовжуватиме війну на виснаження, доки не вирішить, що досягла своїх цілей.

Також вона повідомляла про посилення військової співпраці між Росією та КНДР і попереджала, що найбільшою загрозою залишається ризик прямої ескалації між Москвою та Вашингтоном, включно з можливістю застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, Служба безпеки України та Головне управління розвідки посіли четверте місце у рейтингу найефективніших спецслужб Європи, який опублікувало французьке видання L'Express за результатами оцінювання фахівців із 25 країн. Українські спецслужби випередили розвідки Німеччини, Польщі, Швеції, Норвегії та низки інших держав, поступившись лише MI6 Великої Британії, французькій DGSE та нідерландській AIVD. Автори рейтингу відзначили досвід України, здобутий під час повномасштабної війни, та ефективність проведених операцій.