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Уряд Вірменії на чолі з Пашиняном завершив роботу

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Уряд Вірменії на чолі з Пашиняном завершив роботу
Пашинян оголосив про відставку уряду
фото: сайт прем’єр-міністра Вірменії

Відставка уряду є формальною конституційною процедурою

Прем’єр вже підписав заяву на ім'я президента з проханням прийняти відставку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його звернення.

Відставка є передбаченою Конституцією Вірменії процедурою. Вона відбувається після початку роботи новообраного парламенту. Перша сесія Національних зборів дев'ятого скликання розпочалася 2 серпня. Після набуття повноважень новообраними Національними зборами президент призначить главою уряду кандидата від парламентської більшості. 

Вірогідно, уряд знову очолить Нікол Пашинян, оскільки саме його партія отримала більшість у парламенті.

Парламентські вибори у Вірменії відбулися 7 червня 2026 року. За офіційними даними Центральної виборчої комісії, перемогу здобула партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договір», яка набрала 49,74% голосів. Проросійський блок Самвела Карапетяна «Сильна Вірменія» отримав 23,27%, а партія Гагіка Царукяна «Квітуча Вірменія» не подолала прохідний бар'єр, поступившись лише кількома десятками голосів.

Через місяць після виборів правоохоронці затримали лідера «Квітучої Вірменії». Під час виборчої кампанії влада Вірменії неодноразово заявляла про тиск з боку Росії.

Нагадаємо, після парламентських виборів Ніколом Пашинян поспілкувався телефоном із Володимиром Путіним. Російський президент порушив питання європейського курсу країни, а глава уряду не виключив проведення референдуму щодо вступу до ЄС.

У липні ЄС розпочав операцію з підтримки безпеки Єревану. Брюссель заявив про тиск Росії та направив до країни експертів для боротьби з кібератаками, дезінформацією і незаконними фінансовими потоками.

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Теги: Вірменія Нікол Пашинян

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