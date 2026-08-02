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Президент Вірменії повторно призначив Пашиняна прем'єром

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Президент Вірменії повторно призначив Пашиняна прем'єром
Хачатурян підписав указ про призначення Пашиняна прем'єром Вірменії
фото: Armenpress

Зміна уряду відбулася в межах процедури, передбаченої Конституцією Вірменії

Президент Вірменії Ваагн Хачатурян 2 серпня підписав указ про призначення Нікола Пашиняна прем'єр-міністром країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на документ.

Перед цим партія Пашиняна «Громадянський договір», яка має більшість у Національних зборах, офіційно висунула його кандидатуру на посаду глави уряду та передала президентові необхідний пакет документів.

Раніше Пашинян повідомив, що звернувся до президента із заявою про відставку уряду. Глава держави прийняв її, після чого розпочалася процедура формування нового Кабінету міністрів. Відставка уряду була формальною вимогою Конституції Вірменії.

Закон передбачає, що в день початку роботи новообраного парламенту прем'єр-міністр і весь склад Кабінету міністрів складають свої повноваження. Оскільки партія «Громадянський договір» перемогла на парламентських виборах 7 червня та отримала більшість у Національних зборах, повторне призначення Пашиняна на посаду прем'єра було очікуваним.

Нагадаємо, 14 червня Центральна виборча комісія Вірменії затвердила остаточні результати парламентських виборів, які відбулися 7 червня.

До нового складу Національних зборів пройшли три політичні сили, а партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договір» здобула 49,74% голосів і отримала 64 із 101 депутатського мандата. Це забезпечило їй одноосібну більшість у парламенті та право самостійно сформувати уряд.

Друге місце посіла партія «Сильна Вірменія» бізнесмена Самвела Карапетяна, яка набрала 23,27% голосів і отримала 29 мандатів. До парламенту також пройшов блок «Вірменія» на чолі з колишнім президентом Робертом Кочаряном, який здобув 9,92% голосів і 12 депутатських місць. 

Згодом Центральна виборча комісія Вірменії дала офіційну згоду на порушення кримінального провадження проти колишнього президента країни та лідера опозиційного альянсу «Вірменія» Роберта Кочаряна. Його звинувачують у зловживанні посадовим становищем та відмиванні коштів.

 

 

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Теги: Нікол Пашинян Вірменія

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