Санкції проти патріарха Кирила несподівано розсварили ЄС

Італія стала вже другою країною Євросоюзу, яка висловила заперечення проти обмежень щодо глави Російської православної церкви

Плани Європейського Союзу включити патріарха Російської православної церкви Кирила до нового санкційного пакета викликали розбіжності серед держав-членів. Італія приєдналася до Болгарії та висловила занепокоєння щодо запровадження обмежень проти глави РПЦ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За даними видання, інформацію про позицію Рима підтвердили троє дипломатів Європейського Союзу. Раніше висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас запропонувала заборонити видачу віз до країн Євросоюзу патріарху Кирилу, який відкрито підтримує президента РФ Володимира Путіна та виправдовує повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Цю ініціативу планують включити до 21-го пакета санкцій ЄС.

Як пояснив один із дипломатів, застереження Італії пов'язані з позицією Ватикану. У Римі побоюються, що санкції проти керівника великої християнської конфесії можуть мати небажані наслідки для міжцерковного діалогу.

Під час обговорення нового пакета санкцій держави-члени також не змогли досягти єдності з інших питань. Зокрема, дипломати обговорювали пропозицію щодо зниження граничної ціни на російську нафту. Наразі цінова стеля встановлена на рівні $44 за барель. Проти цієї ініціативи виступили Греція, Мальта та Кіпр, які мають потужний судноплавний сектор і обслуговують російські судна.

Крім того, розбіжності виникли навколо пропозиції заборонити в'їзд до Європейського Союзу колишнім російським військовослужбовцям. За словами дипломатів, занепокоєння щодо цього пункту висловили Франція та Італія.

Нагадаємо, Європейська комісія працює над 21-м пакетом санкцій проти Росії, який має посилити економічний тиск на Кремль через війну проти України. До нього планують включити нові обмеження проти енергетичного сектору РФ, компаній, що допомагають обходити санкції, а також суден так званого «тіньового флоту», який використовується для експорту російської нафти.