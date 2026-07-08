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Естонія вимагатиме від Єврокомісії позбавити фінансування МОК після зняття санкцій з Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Естонія вимагатиме від Єврокомісії позбавити фінансування МОК після зняття санкцій з Росії
У МОК можуть виникнути проблеми з фінансуванням

Хейді Пурга: Спорт не є ціннісно-нейтральним – він завжди несе певний посил

Естонія спільно з низкою країн-партнерів звернеться до Європейської комісії з пропозицією виключити із програми Erasmus+ та інших заходів підтримки ЄС спортивні організації, які повертають Росія та Білорусь на міжнародні змагання. Як інформує «Главком», про це заявила міністр культури Естонії Хейді Пурга, яку цитує ERR.

«У нинішній ситуації у сфері безпеки неможливо зрозуміти рішення, які намагаються повернути Росію та Білорусь у міжнародний спорт, начебто нічого не сталося. У той час, коли в Україні йдуть бойові дії та страждають люди, ми не можемо допустити, щоб спорт використовувався для нормалізації ситуації. Спорт не є ціннісно-нейтральним – він завжди несе певний посил. Питання, чи відстоюємо ми свої принципи, чи відступаємо від них. Європа має бути тут ясна і єдина: наша підтримка не повинна доходити до організацій, чиї рішення суперечать нашим цінностям та відповідальності перед Україною», – заявила Пурга.

З ініціативи Естонії комісару Єврокомісії з питань міжпоколінської справедливості, молоді, культури та спорту Гленну Мікаллефу буде направлена ​​заява з пропозицією виключити МОК, а також низку інших спортивних організацій, наприклад, Міжнародну федерацію фехтування та Міжнародну федерацію водних видів спорту з програм фінансування Європейського Союзу.

Також пропонується серйозно розглянути питання щодо обмеження участі подібних організацій у дискусіях та заходах щодо розвитку спортивної сфери в майбутньому.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України. Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.

Теги: МОК Міжнародний олімпійський комітет спорт росія пропаганда

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