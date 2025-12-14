Головна Світ Політика
Орбан назвав план ЄС щодо російських активів «оголошенням війни»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Орбан назвав план ЄС щодо російських активів «оголошенням війни»
Орбан попередив, що має намір боротися в Брюсселі проти рішення використовувати російські активи
Угорський прем'єр звинуватив канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував план Євросоюзу арештувати заморожені російські активи, прирівнявши цей крок до оголошення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Magyar Nemzet.

Орбан піддав жорсткій критиці європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та очільницю Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. Прем’єр звинуватив їх у тому, що вони віддають перевагу фінансуванню через позики на міжнародних ринках, замість належної оцінки спроможності держав фінансово підтримувати конфлікт в Україні.

«Є російські гроші або можливість збору грошей від країн-членів, що слугувало б основою для більшої позики», – сказав Орбан.

За його словами, Угорщина виступатиме проти будь-яких спроб обійти її під час доступу до цих активів. 

Орбан попередив, що має намір боротися в Брюсселі проти рішення використовувати російські активи, оскільки, на його думку, такі дії створюють вкрай небезпечний прецедент.

«Я їду до Брюсселя боротися з тим фактом, що вони тягнуться до російських активів, минаючи Угорщину. Це оголошення війни. Я ніколи не бачив нічого подібного, коли втрачаються активи на суму 200-300 мільярдів євро без жодних наслідків», – зазначив угорський прем'єр.

Він також схарактеризував ініціативу замороження та використання російських активів як «надзвичайно небезпечну справу».

Нагадаємо, минулого місяця Віктор Орбан відвідав Вашингтон і після зустрічі заявив, що США погодилися надати Будапешту «фінансовий щит». Трамп спростував ці слова: «Ні, я йому не обіцяв, але він точно про це просив».

Теги: росія Угорщина Віктор Орбан Європейський Союз

