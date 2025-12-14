Орбан назвав план ЄС щодо російських активів «оголошенням війни»

Орбан попередив, що має намір боротися в Брюсселі проти рішення використовувати російські активи

Угорський прем'єр звинуватив канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував план Євросоюзу арештувати заморожені російські активи, прирівнявши цей крок до оголошення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Magyar Nemzet.

Орбан піддав жорсткій критиці європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та очільницю Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. Прем’єр звинуватив їх у тому, що вони віддають перевагу фінансуванню через позики на міжнародних ринках, замість належної оцінки спроможності держав фінансово підтримувати конфлікт в Україні.

«Є російські гроші або можливість збору грошей від країн-членів, що слугувало б основою для більшої позики», – сказав Орбан.

За його словами, Угорщина виступатиме проти будь-яких спроб обійти її під час доступу до цих активів.

🤡Орбан: Вилучення російських активів на користь України – це оголошення війни



За словами угорського прем'єра, такі рішення нібито ухвалюють з порушенням європейського права і без згоди Будапешта.



Орбан також нагадав, що «вилучення у держави €200–300 млрд ніколи не залишається… pic.twitter.com/Woo6oZWdKl

Орбан попередив, що має намір боротися в Брюсселі проти рішення використовувати російські активи, оскільки, на його думку, такі дії створюють вкрай небезпечний прецедент.

«Я їду до Брюсселя боротися з тим фактом, що вони тягнуться до російських активів, минаючи Угорщину. Це оголошення війни. Я ніколи не бачив нічого подібного, коли втрачаються активи на суму 200-300 мільярдів євро без жодних наслідків», – зазначив угорський прем'єр.

Він також схарактеризував ініціативу замороження та використання російських активів як «надзвичайно небезпечну справу».

Нагадаємо, минулого місяця Віктор Орбан відвідав Вашингтон і після зустрічі заявив, що США погодилися надати Будапешту «фінансовий щит». Трамп спростував ці слова: «Ні, я йому не обіцяв, але він точно про це просив».