Доля Ормузької протоки: Іран зробив заяву в ООН

Іванна Гончар
Ормузька протока є одним із ключових енергетичних маршрутів світу
Іравані звинуватив США у дестабілізації ситуації в регіоні

Іран не має наміру закривати Ормузьку протоку, однак залишає за собою право забезпечувати безпеку цього ключового морського маршруту. Про це заявив посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані, повідомляє «Главком».

«Ми не збираємося закривати Ормузьку протоку. Але це наше невід’ємне право – зберігати мир і безпеку на цьому водному шляху», – заявив він.

У підготовленій заяві дипломат наголосив, що Тегеран поважає принцип свободи судноплавства.

«Іран повністю поважає та залишається відданим принципу свободи судноплавства відповідно до морського права», – зазначив він.

Водночас Іравані звинуватив США у дестабілізації ситуації в регіоні.

«Нинішня ситуація в регіоні, зокрема в Ормузькій протоці, є прямим наслідком дестабілізуючих дій Сполучених Штатів, які розпочали агресію проти Ірану та підірвали регіональну безпеку», – заявив дипломат.

Раніше «Главком» писав, що уряд США розглядає можливість супроводу нафтових танкерів через Ормузьку протоку силами Військово-морських сил США разом із міжнародною коаліцією.

Як повідомлялось, Іран розмістив близько десятка морських мін у Ормузькій протоці, що може серйозно ускладнити відновлення судноплавства через один із найважливіших світових маршрутів для транспортування нафти та зрідженого газу. 

До слова, війна навколо Ірану та блокада Ормузької протоки несподівано спричинили глобальний дефіцит сірки – важливого ресурсу для виробництва добрив, хімікатів, металів і напівпровідників. 

Нагадаємо, президент Дональд Трамп у понеділок в інтерв'ю CBS News заявив, що його адміністрація думає про захоплення Ормузької протоки.

Теги: Іран нафта

