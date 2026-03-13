Президент Польщі ветуватиме оборонний закон: уряд готує нові кроки

У польському парламенті коаліція Дональда Туска має більшість, тому законодавча ініціатива президента навряд чи буде ухвалена

Уряд Туска підтримує участь у програмі

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що накладе вето на законопроєкт щодо механізму використання позик Європейського Союзу для фінансування оборонних витрат. Йдеться про 43,7 млрд євро кредитів у межах програми зміцнення оборони. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

У телевізійному зверненні Навроцький заявив, що механізм SAFE передбачає значні фінансові зобов’язання для країни.

«Механізм SAFE – це величезний іноземний кредит, взятий на 45 років в іноземній валюті, з відсотковими витратами, які можуть сягати 180 млрд злотих», – заявив президент Польщі.

За його словами, у такому разі Польщі доведеться повернути суму, що значно перевищує обсяг отриманих коштів. «Безпека Польщі не може залежати від іноземних рішень», – наголосив Навроцький.

Польський лідер також висловив занепокоєння, що Європейський Союз може зупиняти фінансування, застосовуючи механізми умовності, що, на його думку, може обмежити суверенітет країни.

Рішення президента викликало різку реакцію уряду прем’єр-міністра Дональда Туска. Його уряд підтримує участь у програмі. У Варшаві вважають, що дешеве фінансування від ЄС є важливим для зміцнення обороноздатності Польщі на тлі зростання загрози з боку Росії.

Прем’єр-міністр різко розкритикував рішення президента. «Президент втратив можливість поводитися як патріот. Ганьба!», – написав Туск у соцмережі X. За його словами, уряд планує представити альтернативні кроки на позачерговому засіданні Ради міністрів.

Зауважимо, ініціатива SAFE (Security Action for Europe) передбачає надання країнам Європейського Союзу кредитів на зміцнення оборони та закупівлю озброєння. Загальний обсяг програми становить близько 150 млрд євро, а Польща могла отримати 43,7 млрд євро для фінансування військових витрат.