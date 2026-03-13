Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Польщі ветуватиме оборонний закон: уряд готує нові кроки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Президент Польщі ветуватиме оборонний закон: уряд готує нові кроки
У польському парламенті коаліція Дональда Туска має більшість, тому законодавча ініціатива президента навряд чи буде ухвалена
фото: Reuters

Уряд Туска підтримує участь у програмі

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що накладе вето на законопроєкт щодо механізму використання позик Європейського Союзу для фінансування оборонних витрат. Йдеться про 43,7 млрд євро кредитів у межах програми зміцнення оборони. Про це повідомляє Reuters, пише «Главком».

У телевізійному зверненні Навроцький заявив, що механізм SAFE передбачає значні фінансові зобов’язання для країни.

«Механізм SAFE – це величезний іноземний кредит, взятий на 45 років в іноземній валюті, з відсотковими витратами, які можуть сягати 180 млрд злотих», – заявив президент Польщі.

За його словами, у такому разі Польщі доведеться повернути суму, що значно перевищує обсяг отриманих коштів. «Безпека Польщі не може залежати від іноземних рішень», – наголосив Навроцький.

Польський лідер також висловив занепокоєння, що Європейський Союз може зупиняти фінансування, застосовуючи механізми умовності, що, на його думку, може обмежити суверенітет країни.

Рішення президента викликало різку реакцію уряду прем’єр-міністра Дональда Туска. Його уряд підтримує участь у програмі. У Варшаві вважають, що дешеве фінансування від ЄС є важливим для зміцнення обороноздатності Польщі на тлі зростання загрози з боку Росії.

Прем’єр-міністр різко розкритикував рішення президента. «Президент втратив можливість поводитися як патріот. Ганьба!», – написав Туск у соцмережі X. За його словами, уряд планує представити альтернативні кроки на позачерговому засіданні Ради міністрів.

Зауважимо, ініціатива SAFE (Security Action for Europe) передбачає надання країнам Європейського Союзу кредитів на зміцнення оборони та закупівлю озброєння. Загальний обсяг програми становить близько 150 млрд євро, а Польща могла отримати 43,7 млрд євро для фінансування військових витрат.

Читайте також:

Теги: Польща кредит фінансування Дональд Туск озброєння Європейський Союз Кароль Навроцький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пьотр Лукасевич потерпає від енергоколапсу разом з усіма киянами
Пьотр Лукасевич: Українці – частина успіху Польщі, але це також значний виклик Інтерв’ю
24 лютого, 17:00
Іранський фактор є ще одним нагадуванням про те, що сучасна світова економіка залишається надзвичайно вразливою до геополітичних ризиків
Іранський фактор. Світ на порозі нової економічної кризи? Геополітика
2 березня, 16:30
Глава держави наголосив, що наразі 80% території України не має захисту від балістичних ракет
Президент розповів, яка частина території України не захищена від балістики
24 лютого, 13:09
Пьотр Лукасевич: ставлю сто генераторів проти одного антиукраїнського гасла, яке вигукне якийсь хуліган у Польщі
Чи погіршилося ставлення поляків до українців? Польський дипломат назвав факт, яка вселяє надію
25 лютого, 08:00
Дональд Туск підписав відповідне розпорядження, воно набуде чинності 1 березня
Туск продовжив підвищений рівень терористичної загрози в країні
27 лютого, 11:58
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Польща не хоче залишатися пасивною, коли йдеться про ядерну безпеку
Польща обговорила з Францією участь у ядерному стримуванні
4 березня, 08:39
Військове командування Польщі наголошує, що вхід у зону EP R130 без відповідного дозволу є порушенням авіаційного законодавства
Польща запроваджує особливі правила польотів на кордоні з Україною та Білоруссю
6 березня, 15:05
Глава Єврокомісії пообіцяла, що Україна отримає кошти від ЄС попри вето Орбана
Фон дер Ляєн запевнила, що Україна отримає €90 млрд
9 березня, 14:21
Понад 100 млн євро буде спрямовано на ремонт та реконструкцію автомобільних доріг
ЄС схвалив пакет програм для відновлення України на 1,5 млрд євро
10 березня, 06:39

Політика

Президент Польщі ветуватиме оборонний закон: уряд готує нові кроки
Президент Польщі ветуватиме оборонний закон: уряд готує нові кроки
Доля Ормузької протоки: Іран зробив заяву в ООН
Доля Ормузької протоки: Іран зробив заяву в ООН
Іранська атака на французьку базу в Іраку: Макрон повідомив про загибель солдата
Іранська атака на французьку базу в Іраку: Макрон повідомив про загибель солдата
«Невидима рука Путіна»: Лондон розсекретив дронову співпрацю РФ та Ірану
«Невидима рука Путіна»: Лондон розсекретив дронову співпрацю РФ та Ірану
Суд у Гаазі почав розслідування злочинів режиму Лукашенка
Суд у Гаазі почав розслідування злочинів режиму Лукашенка
Американський літак-заправник KC-135 розбився над Іраком
Американський літак-заправник KC-135 розбився над Іраком

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua