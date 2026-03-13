Головна Світ Політика
Єврокомісія готує свою спецкомісію на нафтогін «Дружба»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Єврокомісія готує свою спецкомісію на нафтогін «Дружба»
Київ ще не відповів на пропозицію Єврокомісії
Інспектори Єврокомісії хочуть подивитися, в якому стані нафтопровід «Дружба»

Брюссель офіційно звернувся до Києва з пропозицією розгорнути спеціальну інспекційну місію для перевірки стану нафтопроводу «Дружба». Про це повідомила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен під час брифінгу, інформує «Главком».

Інспектори перевірять, чи здатна українська газотранспортна система забезпечити стабільні поставки в умовах воєнного стану.

«Ми ведемо інтенсивні дискусії та контактуємо з Україною з цього питання вже протягом кількох тижнів, а також із державами-членами, які найбільше занепокоєні. Я можу повідомити, що ми запропонували місію з інспекції трубопроводу в Україні та чекаємо на відповідь», – заявила речниця.

Щодо делегації, яку в Україну надіслала Угорщина, речниця сказала, що «не має жодних деталей».

«Ми все ще контактуємо з українцями, з нашими державами-членами, але я поки що не маю жодних деталей», – додала Анна-Кайса Ітконен. 

«Главком» писав, що угорці на чолі з державним секретарем Міністерства енергетики Габором Чепеком вирушили до України, де нібито планують провести переговори щодо відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» та перевірити його стан. До складу групи входять фахівець нафтової промисловості, державний керівник, який має досвід у міжнародних відносинах, та аналітик енергетичного ринку. Перед візитом в Україну вони провели переговори у Братиславі з представниками словацького енергетичного ринку та уряду.

Згодом речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що громадяни Угорщини, які прибули до України нібито для переговорів щодо нафтопроводу «Дружба», не мають статусу офіційної делегації та не запланували жодних офіційних зустрічей.

Раніше прем’єр Угорщини звинуватив Київ у невиконанні угод щодо транзиту нафти. За його словами, президент України нібито заявив, що не має наміру відкривати нафтопровід, попри зобов’язання в межах угод з ЄС, які передбачають транспортування нафти через «Дружбу».

До слова, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів інструктаж для угорської делегації, яка прибула до української столиці. На тлі гострої кризи у відносинах між країнами, очільник угорського уряду закликав своїх дипломатів дотримуватися етикету, проте не забувати про стратегічні інтереси Будапешта.

Теги: Єврокомісія нафта Україна інспектор

