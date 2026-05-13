«Золотий купол» Трампа коштуватиме набагато більше, ніж він спочатку заявляв

Аліна Самойленко
Раніше Трамп пообіцяв для США новітню систему ППО
Система «Золотий купол» є значно масштабнішою версією ізраїльського «Залізного купола»

Новий аналіз Бюджетного управління Конгресу показав, що амбітний план президента Дональда Трампа щодо створення космічної системи протиракетної оборони обійдеться бюджету в $1,2 трлн протягом наступних 20 років. Ця цифра майже в сім разів перевищує початкову оцінку в $175 млрд, яку Трамп озвучив минулого року. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Проєкт під назвою «Золотий купол для Америки» була ініційована виконавчим указом у перший тиждень каденції президента. Система задумувалася як футуристичний аналог ізраїльського «Залізного купола» і має включати наземні та космічні засоби для перехоплення ракет на всіх етапах польоту. Президент обґрунтовує необхідність такого захисту стрімким розвитком озброєнь наступного покоління у головних геополітичних противників США.

Звіт аналітиків базується на ілюстративному підході до створення системи, оскільки Міністерство оборони досі не надало детальної інформації про точну кількість та характеристики об'єктів розгортання. Лише космічні компоненти системи можуть коштувати до $542 млрд за два десятиліття. Керівник проєкту, генерал Космічних сил Майкл А. Гетлайн, заперечує ці цифри та стверджує, що аналітики просто множать вартість застарілих систем, тоді як програма зосереджена на інноваційній доступності. Водночас у Сенаті проєкт викликає гострі суперечки: демократи називають його марнотратством на користь оборонних підрядників, тоді як республіканці вже забезпечили схвалення перших $24 млрд на ініціативу.

Трамп висловив сподівання, що «Золотий купол» стане повністю функціональним до кінця його президентського терміну в січні 2029 року. Проте через масштабність технологічних викликів та стрімке зростання прогнозованої вартості реалізація цих термінів залишається під питанням. Спільна війна США та Ізраїлю проти Ірану лише посилює актуальність дискусій навколо створення такої багаторівневої оборони, попри значний розрив між початковими обіцянками та реальними фінансовими прогнозами.

Нагадаємо, нова система протиракетної оборони (ПРО) «Золотий купол» у США включатиме чотири ешелони захисту. 

Згідно з урядовою презентацією, вперше оприлюдненою Reuters, адміністрація Трампа планує створити багатошарову систему протиракетної оборони «Золотий купол» (Golden Dome), яка буде складатися з чотирьох рівнів – одного космічного і трьох наземних. За попередніми оцінками, проєкт коштуватиме $175 млрд і має бути завершений до 2028 року.

