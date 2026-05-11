Трамп зобов’язав федеральні агентства закуповувати лише американську продукцію

Адміністрація президента США посилює правила стосовно політики Made in America

Федеральні агентства США повинні закуповувати тільки американську продукцію. Відповідну заяву у соцмережі Truth Social зробив президент США Дональд Трамп, повідомляє «Главком».

Глава Білого дому пообіцяв суворий контроль за дотриманням цього правила. «Усі федеральні агентства повинні купувати американське – без жодних виправдань», – написав він.

За словами американського лідера, протягом десятиліть вашингтонські політики «відправляли долари платників податків за кордон і дозволяли іноземним державам грабувати нас». «Зрада закінчилася», – наголосив глава Білого дому, додавши, що його адміністрація посилює правила стосовно політики Made in America, скасовує винятки та обмежує закупівлю іноземної продукції, якщо є американські аналоги.

Трамп також розкритикував практику надання винятків у федеральних закупівлях. «Бюрократам у Вашингтоні: більше жодного роздавання винятків як цукерок», – заявив він.

Президент США повідомив, що підписав указ про посилення контролю за використанням маркування Made in America. «Більше жодних ігор. Жодних фальшивих ярликів. Жодного обману американського платника податків. «Америка понад усе» означає «купуй американське», – підсумував він.

