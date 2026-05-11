Трамп зобов’язав федеральні агентства закуповувати лише американську продукцію

Ростислав Вонс
За словами глави Білого дому, протягом десятиліть вашингтонські політики «дозволяли іноземним державам грабувати нас»
фото: Getty Images

Адміністрація президента США посилює правила стосовно політики Made in America

Федеральні агентства США повинні закуповувати тільки американську продукцію. Відповідну заяву у соцмережі Truth Social зробив президент США Дональд Трамп, повідомляє «Главком».

Глава Білого дому пообіцяв суворий контроль за дотриманням цього правила. «Усі федеральні агентства повинні купувати американське – без жодних виправдань», – написав він.

За словами американського лідера, протягом десятиліть вашингтонські політики «відправляли долари платників податків за кордон і дозволяли іноземним державам грабувати нас». «Зрада закінчилася», – наголосив глава Білого дому, додавши, що його адміністрація посилює правила стосовно політики Made in America, скасовує винятки та обмежує закупівлю іноземної продукції, якщо є американські аналоги.

Трамп також розкритикував практику надання винятків у федеральних закупівлях. «Бюрократам у Вашингтоні: більше жодного роздавання винятків як цукерок», – заявив він.

Президент США повідомив, що підписав указ про посилення контролю за використанням маркування Made in America. «Більше жодних ігор. Жодних фальшивих ярликів. Жодного обману американського платника податків. «Америка понад усе» означає «купуй американське», – підсумував він.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа у новій контртерористичній стратегії заявила, що Європа стала «інкубатором тероризму» через наслідки масової міграції та політику відкритих кордонів.

До слова, директор Національної економічної ради США Кевін Хассетт підтвердив, що найближчим часом бізнес та приватні споживачі будуть змушені нести підвищені витрати через подорожчання енергоносіїв на тлі війни в Ірані. Проте, виступаючи в ефірі Fox News, посадовець висловив оптимізм: щойно Ормузька протока знову стане повністю судноплавною, ринок очікує «фонтан нафти», який швидко обвалить ціни.

