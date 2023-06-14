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Обстріл Одеси: ОК «Південь» повідомило про стан поранених та ціль ворога

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Обстріл Одеси: ОК «Південь» повідомило про стан поранених та ціль ворога
Основним завданням ворога було руйнування логістики Сил оборони
фото: пресслужб ДСНС

Усі постраждалі госпіталізовані та отримали медичну допомогу

Стан постраждалих внаслідок ракетного обстрілу Одеси сьогодні зранку, 14 червня, оцінюється як середнього ступеня тяжкості. Про це повідомила керівник Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк на брифінгу у Ukraine Media Center Odesa.

«Серед постраждалих є ті, хто мають множинні поранення, їхній стан середньої тяжкості, усі госпіталізовані та отримали медичну допомогу», – заявила Гуменюк.

Вона зазначила, що, ймовірно, основним завданням ворога було руйнування логістики Сил оборони. «Одеська область в розумінні ворога – логістичний центр для поповнення запасів південних Сил оборони», – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 червня, ворог спрямував на Одесу чотири «Калібри» з корабля в Чорному морі.

Внаслідок повітряного бою та вибуховою хвилею пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, заклади харчування та крамниці в середмісті. Попередньо, шість осіб отримали поранення.

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Влучанням ракети у складське приміщення однієї з торговельних мереж ворог спричинив руйнування в 1000 кв. м та пожежу на площі 400 кв. м.

Наразі рятувальники завершили пошукову операцію в Одесі.

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Теги: поранення Одеса ракета

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