Латвія передала Україні десятки автівок, конфіскованих у п'яних водіїв

Передача нашій країні конфіскованого транспорту – один зі способів, у який Латвія підтримує українців

Латвія відправила Україні 66 автомобілів, на яких роз’їжджали нетверезі водії. Про це повідомляє Delfi.

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Як зазначається, лише за останню добу латвійські правоохоронці затримали 17 водіїв у стані алкогольного сп'яніння. Було порушено чотири адміністративні справи і 13 кримінальних проваджень.

У п'ятьох водіїв автомобілі конфіскують, ще вісім – мають сплатити повну вартість транспортних засобів.

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Видання пише, що конфісковані автівки передають Україні відповідно до закону «Про підтримку цивільного населення України». Згідно з ним, транспортні засоби Латвії можуть безоплатно передаватись у власність українського уряду з метою підтримки українців у боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, 1 червня сейм Латвії затвердив проєкт рішення про підтримку України на саміті НАТО у Вільнюсі, який передбачає заклик до Альянсу ухвалити рішення щодо запрошення Києва до Північноатлантичного альянсу.

До слова, 31 травня сейм Латвії обрав новим президентом країни Едгарса Рінкевичса, який раніше обіймав посаду міністра закордонних справ.

Як повідомлялося, голова Міноборони Латвії Інара Мурнієце вважає, що незважаючи на великі втрати Росії в Україні помилково вважати, що РФ ослаблена війною і не здатна на нові «сюрпризи».