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ЄС створить посаду єврокомісара з питань оборони – Politico

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЄС створить посаду єврокомісара з питань оборони – Politico
фото з відкритих джерел

Єврокомісар контролюватиме промислові аспекти оборонної політики

Європейський союз розглядає можливість створення посади єврокомісара з питань оборони, який контролюватиме промислові аспекти оборонної політики. Про це повідомляє Politico.

«Хоча рішення про склад і функції своєї колегії ухвалюватиме новий голова Єврокомісії, я можу підтвердити, що президентка Урсула фон дер Ляєн дуже позитивно ставиться до цього», – заявив представник Єврокомісії.

Фон дер Ляєн є членом Європейської народної партії, яка вперше закликала до створення комісара ЄС з оборони в проекті передвиборчого маніфесту.

Відповідаючи на запитання про плани щодо створення посади комісара з оборони, один із високопоставлених дипломатів ЄС сказав: «Я б здивувався, якби вони цього не зробили. До оборони може бути докладено суттєвий фінансовий пакет. Тому вам знадобиться хтось, хто буде за цим стежити».

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни альянсцу збільшують витрати на оборону після заяв Трампа.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс захищатиме всіх своїх союзників у разі нападу та розкритикував заяви, які ставлять це під сумнів. Реагуючи на слова Трампа, глава НАТО додав, що очікує, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, «США залишаться сильним і відданим союзником НАТО».

Як повідомлялося, що президент Володимир Зеленський вводить нову посаду Спеціальний уповноважений президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.

Теги: НАТО Європейський союз

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