ЄС створить посаду єврокомісара з питань оборони – Politico

Єврокомісар контролюватиме промислові аспекти оборонної політики

Європейський союз розглядає можливість створення посади єврокомісара з питань оборони, який контролюватиме промислові аспекти оборонної політики. Про це повідомляє Politico.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Хоча рішення про склад і функції своєї колегії ухвалюватиме новий голова Єврокомісії, я можу підтвердити, що президентка Урсула фон дер Ляєн дуже позитивно ставиться до цього», – заявив представник Єврокомісії.

Фон дер Ляєн є членом Європейської народної партії, яка вперше закликала до створення комісара ЄС з оборони в проекті передвиборчого маніфесту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відповідаючи на запитання про плани щодо створення посади комісара з оборони, один із високопоставлених дипломатів ЄС сказав: «Я б здивувався, якби вони цього не зробили. До оборони може бути докладено суттєвий фінансовий пакет. Тому вам знадобиться хтось, хто буде за цим стежити».

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни альянсцу збільшують витрати на оборону після заяв Трампа.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Альянс захищатиме всіх своїх союзників у разі нападу та розкритикував заяви, які ставлять це під сумнів. Реагуючи на слова Трампа, глава НАТО додав, що очікує, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, «США залишаться сильним і відданим союзником НАТО».

Як повідомлялося, що президент Володимир Зеленський вводить нову посаду Спеціальний уповноважений президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України.