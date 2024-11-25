Ердоган та Рютте обговорили, як завершити війну в Україні

Припинення війни Росії проти України стало однією з головних тем перемовин політиків

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та генеральний секретар НАТО Марк Рютте на час зустрічі в Анкарі обговорили питання війни Росії проти України. Про це повідомляє управління комунікацій Туреччини.

«Під час зустрічі йшлося про те, що можна зробити, щоб зупинити війну між Україною та Росією...», – йдеться в повідомленні.

Як зазначає пресслужба НАТО, Марк Рютте похвалив Туреччину за «її тверду підтримку української оборонної промисловості боєприпасами, артилерією та необхідною допомогою, а також за її ключову роль у таких ініціативах, як Чорноморська зернова угода та інші дипломатичні зусилля».

Натомість генеральний секретар «відзначив відданість Туреччини колективній безпеці Альянсу», наголосивши, що Туреччина має другу за величиною армію в НАТО і витрачає понад 2% ВВП на оборону.

Напередодні, за повідомленням офісів президента Туреччини та Кремля, Ердоган провів телефонну розмову з президентом РФ, під час якої, за даними турецької сторони, обговорили двосторонні відносини між країнами, а також регіональні та глобальні питання.

Як повідомлялося, президент Туреччини Тайїп Ердоган з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорять війну в Україні.

Нагадаємо, що 22 листопада генеральний секретар НАТО Марк Рютте вперше зустрівся з Дональдом Трампом після виборів у США. Вони обговорили низку проблем глобальної безпеки, з якими стикається Альянс. Рютте і його команда також зустрілися з членами групи національної безпеки новообраного президента США і конгресменом Майком Волтцем, який може стати радником Білого дому з питань національної безпеки.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган поговорив телефоном з главою РФ Володимиром Путіним.