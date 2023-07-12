Eрдоган отримає від США F-16, але будуть умови – Politico

США хочуть зобов'язати Туреччину не використовувати F-16 проти союзників НАТО

Американська сторона може дати згоду на продаж Туреччині винищувачів F-16, якщо Анкара візьме на себе зобов'язання щодо застосування цих літаків. Про це пише Politico із посиланням на джерела.

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За даними видання, наразі офіційні особи Білого дому кажуть, що планують просунутися з передачі винищувачів F-16 Туреччині після того, як Анкара дала зелене світло Швеції для вступу в НАТО. Але у Конгресі США кажуть, що це не точно.

Бажання президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана придбати нові F-16 та оновити існуючий парк розглядалося як важіль впливу, бо президент Джо Байден тиснув на іноземного лідера, щоб той відмовився від своїх заперечень щодо допуску Швеції до НАТО. Зрештою Ердоган на умови погодився.

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Утім, США хочуть запровадити обмеження на використання бойових літаків. Як зазначено у статті, адміністрація президента США Джо Байдена не може продати літаки без підтримки з боку ключових республіканців та демократів, які раніше виступали проти передачі F-16 Туреччині. «Одним із питань, що залишилися, викликають побоювання, є те, як Туреччина може застосовувати надані США винищувачі», – зазначено в статті.

Як зазначив голова комітету із закордонних справ Сенату Конгресу США Роберт Менендес, від Анкари можуть вимагати не використовувати F-16 проти союзників по НАТО.

США також можуть підтримати модернізацію наявних у Туреччині F-16, якщо Греція отримає винищувачі F-35 і якщо Вашингтон гарантує, що Греція матиме військову перевагу над Туреччиною. Можливо також, що від Анкари зажадатимуть початку перемовин з Афінами, а також більше тиснути на Росію, щоб вона продовжила чорноморську зернову угоду, і зробити інші кроки.

Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден зустрівся з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Лідери двох країн обговорили підтримку України та оборонні пріоритети.

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Також лідери США й Туреччини обговорили регіональні питання, що становлять спільний інтерес, включно з постійною підтримкою України та важливістю збереження стабільності в Егейському морі.

Нагадаємо, адміністрація Байдена хоче «просунутися» в питанні продажу винищувачів F-16 Туреччині. Такі поступки, ймовірно, пов'язані з тим, що напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв, що його країна якнайшвидше розгляне ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу.