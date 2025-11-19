Вето Угорщини не зупинить: ЄС продовжить переговори про вступ України на рівні робочих груп

Кос: Ми заблоковані в ухваленні рішень, але технічна частина триває

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначила, що повноцінне офіційне відкриття переговорних кластерів поки неможливе через позицію Орбана

Європейська комісія очікує, що переговори щодо вступу України до ЄС будуть продовжені на рівні робочих груп, навіть попри відсутність одностайної підтримки з боку всіх країн-членів. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що вето Угорщини не матиме впливу на загальне рішення про продовження цього процесу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на DW.

За словами Кос, повноцінне офіційне відкриття переговорних кластерів наразі неможливе через позицію прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Однак вона підкреслила, що сам процес вступу України не заблоковано.

«Ми заблоковані в ухваленні рішень, але технічна частина триває. Сподіваємося, що робота в експертних групах буде пришвидшена, і ми зможемо робити те саме, що робили б після офіційного відкриття всіх кластерів», – пояснила єврокомісарка.

Кос також додала, що «ані українцям, ані молдаванам не потрібен Орбан, щоб продовжувати реформи», натякаючи на необхідність внутрішніх змін незалежно від зовнішніх політичних перешкод.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не хотіла б, аби прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримував Росію, адже блокування євроінтеграційного шляху країни фактично означає підтримку російського диктатора Володимира Путіна.

«Я не думаю, що я маю щось запропонувати Віктору Орбану. Я думаю, що Віктор Орбан повинен запропонувати щось Україні, яка захищає всю Європу від Росії. І навіть зараз, під час цієї війни, ми не отримали від нього жодної підтримки, підтримки нашого бачення життя», – наголосив президент.

Як повідомлялося, саміт Європейської ради, що відбувся 23 жовтня у Брюсселі, підтвердив готовність Європейського Союзу продовжувати фінансову та військову підтримку України у 2026-2027 роках. Відповідний документ схвалили 26 із 27 держав-членів ЄС, утрималася лише Угорщина.