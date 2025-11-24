Плану Трампа з 28 пунктів більше немає. Член переговорної делегації повідомив деталі

Україна обговорила з американською стороною кожен пункт запропонованого плану

Мирний план США із 28 пунктів у первинному вигляді більше не актуальний – документ був суттєво змінений після переговорів між Україною та США у Женеві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на радника керівника Офісу президента Олександра Бевза.

За словами радника Єрмака, Україна обговорила з американською стороною кожен пункт запропонованого плану, після чого частину положень повністю вилучили, а частину – переписали. «Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує. Кожне зауваження української сторони отримало реакцію», – каже він.

Посадовець зазначив, що навколо документа виникло значно більше спекуляцій, ніж реальних фактів, і натякнув на масштабні маніпуляції, з якими стикнулася українська делегація під час підготовки зустрічі.

Також радник глави Офісу президента передав оцінку американської сторони: за словами держсекретар Марко Рубіо, переговори стали «найбільш продуктивними» у взаємодії з Україною під час нової адміністрації США. Бевз підтвердив, що по найскладніших і чутливих пунктах рішення ухвалюватимуть особисто президенти України та США.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація повертається в Україну після переговорів у Женеві. Як відомо, представники Сполучених Штатів та України зустрілися 23 листопада 2025 року для обговорення американської пропозиції щодо миру. Переговори, які були конструктивними та сповненими взаємної поваги, підкреслили спільне прагнення до справедливого і тривалого завершення війни.

Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував перебіг мирних переговорів після зустрічі української та американської делегацій, яка пройшла у Женеві в неділю.