На кордоні Грузії й Азербайджану розбився турецький військовий літак (фото, відео)

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
На кордоні Грузії й Азербайджану розбився турецький військовий літак (фото, відео)
Уламки військово-транспортного літака C-130
фото з соцмереж

За попередніми даними, на борту повітряного судна могли перебувати 20 військовослужбовців

На кордоні Грузії й Азербайджану розбився турецький військово-транспортний літак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство оборони Туреччини.

«Військово-транспортний літак C-130, який вилетів з Азербайджану до нашої країни, зазнав аварії на грузинсько-азербайджанському кордоні. У співпраці з владою Азербайджану та Грузії розпочато пошуково-рятувальні роботи», – вказано в повідомленні.

Раніше МВС Грузії повідомило, що військово-транспортний літак C-130 збройних сил Туреччини впав на грузинській території, за п’ять кілометрів від кордону з Азербайджаном у муніципалітеті Сігнагі.
Азербайджан повідомив, що борт вилетів із Гянджі.

Президент Азербайджану Ільгам Алієв висловив співчуття президентові Туреччини. «Глибоко вражені звісткою про загибель військовослужбовців внаслідок аварії військово-транспортного літака ВПС Туреччини. Висловлюю братньому народу Туреччини найглибші співчуття у зв’язку з трагедією», – йдеться у листі.

Число тих, хто був на борту, і можливу кількість жертв турецьке Міністерство національної оборони поки що не наводить. Причина катастрофи – також поки що невідома. За даними ЗМІ, на борту літака перебували 20 військовослужбовців.

Нагадаємо, у США, поблизу міжнародного аеропорту в Луїсвіллі, штат Кентуккі розбився великий вантажний літак McDonnell Douglas MD-11, що належав компанії UPS.

До слова, у Дагестані розбився вертоліт з туристами. Авіакатастрофа трапилася в районі міста Ізбербаш, куди прямувало повітряне судно.

Теги: Туреччина авіакатастрофа літак

