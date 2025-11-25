«Війна ще не закінчилась». Зеленський звернувся до «коаліції охочих»

«Коли рішення ухвалюється за спиною країни або народу, завжди є великий ризик, що воно просто не спрацює»

Російська Федерація щодня вбиває українців на фронті та обстрілює населені пункти. Доки тривають дипломатичні зусилля для завершення війни партнерам слід не забувати, що Україні щодня потрібна достатня оборонна підтримка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

«І я вдячний, що всі учасники нашої «коаліції охочих» це розуміють і готові допомагати надалі – нашій армії, нашим людям, нашій стійкості. Важливо, що ми продовжуємо акумулювати підтримку як для захисту, так і для дипломатії. Сьогоднішня розмова 40 учасників коаліції це підтверджує», – написав він.

За словами українського лідера, він готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити чутливі питання мирної угоди.

«Україна має рамку, розроблену нашими командами в Женеві. Ця рамка на столі, і ми готові рухатися вперед разом – зі Сполученими Штатами Америки, за особистої участі президента Трампа, і з Європою, з лідерами, і з усіма партнерами, які мають сили й можливості допомогти. І я готовий зустрітися з Президентом Трампом – є чутливі моменти для обговорення, вони все ще є, і ми вважаємо, що участь європейських лідерів може бути корисною», – додав він.

Нагадаємо, переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним.

Водночас Білий дім запевнив, що протягом останнього тижня Сполучені Штати досягли значного прогресу на шляху до укладення мирної угоди, залучивши до переговорів як Україну, так і Росію. «Є кілька делікатних, але не непереборних деталей, які необхідно вирішити і які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та Сполученими Штатами», – написала речниця Білого дому Керолайн Левітт.

До слова, керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом 27 листопада, щоб завершити проєкт мирної угоди. Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров анонсував візит президента України до США для фінальних домовленостей із американським президентом.