Ердоган заговорив про «розлучення» з Європейським Союзом

Цього тижня Європарламент ухвалив доповідь, де йдеться, що процес приєднання Туреччини до блоку не може відновитися за нинішніх обставин

Туреччина була офіційним кандидатом на вступ до ЄС протягом 24 років, але переговори про вступ зайшли в глухий кут

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара «може розлучитися» з Європейським Союзом, якщо це необхідно. Про це повідомляє Reuters.

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«Європейський Союз робить кроки, щоб дистанціюватися від Туреччини. Ми оцінюємо ситуацію з урахуванням цих подій. Після цих оцінок ми можемо піти різними шляхами з ЄС, якщо буде потрібно», – сказав він.

Варто зазначити, що Туреччина була офіційним кандидатом на вступ до ЄС протягом 24 років, але переговори про вступ зайшли в глухий кут через занепокоєння Брюсселя щодо порушень прав людини та поваги до верховенства права.

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Цього тижня Європарламент ухвалив доповідь, де йдеться, що процес приєднання Туреччини до блоку не може відновитися за нинішніх обставин. Європарламент закликав ЄС вивчити «паралельні та реалістичні рамки» для своїх зв'язків з Анкарою.

Нагадаємо, що Туреччина продовжує блокувати вступ Швеції до НАТО. Президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив після саміту НАТО у Вільнюсі, що направить ратифікацію заявки Швеції до парламенту у жовтні.

Раніше у своєму виступі про стан справ у ЄС напередодні виборів до Європарламенту у червні 2024 року, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн закликала до розширення Європейського Союзу до 30 і більше країн.

Нагадаємо, раніше віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна має швидко стати членом Європейського Союзу.