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Україна має стати членом ЄС швидко – Боррель

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україна має стати членом ЄС швидко – Боррель
Боррель вважає, що ЄС має встановити «горизонт» для країн, які хочуть до нього вступити
фото з відкритих джерел

«Побічним наслідком» війни в Україні стало те, що Євросоюз прискорив своє розширення

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель проведе 14 вересня зустріч на високому рівні між Косовом і Сербією. Про це він заявив у зверненні на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ у Толедо 31 серпня, повідомляє Радіо Свобода.

У цьому контексті Боррель згадав про важливість євроінтеграції України.

«Питання розширення постійно виникало в наших дискусіях. Україна має стати членом Європейського Союзу. Західні Балкани також. Швидко», – заявив голова дипломатії ЄС.

Боррель висловив думку, що «побічним наслідком» війни в Україні стало те, що Євросоюз прискорив своє розширення. Водночас цей процес все ще «базується на заслугах».

«Держава стає членом (ЄС – ред.), коли виконає всі умови. Але водночас я вважаю, що добре мати політичну ціль – горизонт – щоб дати політичний поштовх процесу. Також і для нас – тому що так, ми теж повинні бути готові до розширення, яке може додати до Європейського Союзу ще десять членів», – сказав він.

На думку Борреля, встановлення такого горизонту дозволить «мобілізувати» як сам блок, так і країни, які хочуть до нього вступити.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна збирається почати переговори про членство в ЄС до кінця цього року

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав один із ключових законів для початку переговорів вступу в ЄС.

Теги: Європейський союз Україна євроінтеграція

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