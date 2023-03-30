Ердоган кличе Путіна у гості на ядерний об'єкт

Ймовірний візит Путіна до Туреччини має статися 27 квітня

Президент Росії Володимир Путін може здійснити офіційний візит до Туреччини. Про це повідомляє CNN.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про відкриття першої побудованої «Росатомом» атомної електростанції «Аккуя» 27 квітня. Також Ердоган відзначив, що президент РФ Володимир Путін може відвідати відкриття цієї електростанції. Проте президент Туреччини не був точно впевненим у тому, чи Путін фізично завітає у гості, оскільки повідомив, що президент Росії може побувати на відкритті в онлайн-форматі.

Нагадаємо, що нещодавно повідомлялося про телефонну розмову між Путіним та Ердоганом. Під час нього лідери Росії та Туреччини обговорили турецько-російські відносини та перебіг війни Росії проти України. Також вони обговорили зернову угоду.

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До слова, триває 399-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав одного ракетного та 16 авіаційних ударів, здійснив чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і надалі ігнорує закони та звичаї війни, продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення.