Брехня Росії щодо «брудної зброї»: Кулеба нагадав про улюблений прийом рашистів

Україна не має жодних «брудних бомб» і не планує їх мати

Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, що Україна нібито готує провокації із застосуванням «брудної бомби». Він назвав це брехнею Росії, яка «настільки ж абсурдна, наскільки й небезпечна». Про це він написав у Twitter.

«По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних «брудних бомб» і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».