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Брехня Росії щодо «брудної зброї»: Кулеба нагадав про улюблений прийом рашистів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Брехня Росії щодо «брудної зброї»: Кулеба нагадав про улюблений прийом рашистів
Україна не має жодних «брудних бомб» і не планує їх мати
фото з відкритих джерел

Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, що Україна нібито готує провокації із застосуванням «брудної бомби». Він назвав це брехнею Росії, яка «настільки ж абсурдна, наскільки й небезпечна». Про це він написав у Twitter.

«По-перше, Україна є відданою стороною ДНЯЗ: ми не маємо жодних «брудних бомб» і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі», – йдеться у повідомленні.

Брехня Росії щодо «брудної зброї»: Кулеба нагадав про улюблений прийом рашистів фото 1

Нагадаємо, на заяви Шойгу відреагував і президент Володимир Зеленський. У вечірньому відеозверненні він заявив, що «усі все добре розуміють, хто є джерелом усього брудного, що тільки можна уявити у цій війні».

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Теги: Україна росія Дмитро Кулеба війна

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