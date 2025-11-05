Головна Світ Політика
Естонія затримала прокремлівського пропагандиста

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Естонія затримала прокремлівського пропагандиста
За даними естонських правоохоронців, пропагандист брав участь в інформаційному впливі на Естонію
фото: Postimees

Олега Бесєдіна підозрюють у зловмисній діяльності проти Естонії

Департамент поліції безпеки Естонії затримав проросійського пропагандиста Олега Бесєдіна. Його підозрюють у ненасильницькій дільності проти країни та у порушенні міжнародних санкцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Postimees.

Правоохоронці кажуть, що з 2022 року Бесєдін у співпраці з особами, які діють в інтересах російських спецслужб, брав участь в інформаційному впливі на Естонію. «На сьогодні є основи підґрунтя підозрювати Бесєдіна у державному злочині. За допомогою інформаційного впливу Кремля, в якому, згідно з підозрою, брав участь Бесєдін, робилися спроби створити для Росії можливості втручатися у внутрішні справи Естонської Республіки», – йдеться в повідомленні.

Бесєдіна також підозрюють в багаторазовому розповсюдженні контенту російських медіа, які потрапили під санкції. Це розглядається як порушення санкцій ЄС. Естонська прокуратура наголосила, що в Естонії як державний злочин карається і ненасильницька діяльність, спрямована проти країни.

«Відповідно карається й активна, цілеспрямована участь у російській діяльності з впливу. Згідно з підозрою, дії Олега Бесєдіна вийшли за рамки дискусії, захищеної Конституцією, і перетворилися на цілеспрямовану діяльність в інтересах ворожої Естонії держави», – зазначила прокуратура.

До слова, Служба безпеки України завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальний акт щодо російського агента, «політексперта» із пулу кума російського правителя Віктора Медведчука, пропагандиста Кирила Молчанова. Йому інкримінують державну зраду та виправдовування збройної агресії Росії.

Теги: Естонія пропагандист

