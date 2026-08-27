Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Уражено радіолокаційну станцію на військовому аеродромі в Ростовській області

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Уражено радіолокаційну станцію на військовому аеродромі в Ростовській області
РЛС «Небо-У» коштує приблизно $100 млн
фото: скриншот з відео

Аеродром використовується для здійснення повітряного терору проти регіонів України

Рота дальнього ураження 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» уразила радіолокаційну станцію «Небо-У» на аеродромі «Міллерово» в Ростовській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ахіллес».

Зазначається, що орієнтовна вартість «Небо-У» складає $100 млн.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Встановлюємо вогневий контроль над військовим аеродромом «Міллерово» у Ростовській області РФ, за 170 км від лінії бойового зіткнення. Звідси противник регулярно запускає «шахеди» та інші типи ударних та імітаційних безпілотників. Ця локація використовується для здійснення повітряного терору проти східних, центральних та північних регіонів України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку 2026 року удари безпілотників та ракет далекої дії пошкодили щонайменше 28 з приблизно 48 нафтопереробних заводів Росії – загалом зафіксовано 81 окремий удар по цих об'єктах.

До слова, ще у червні 2026 року «Главком» писав, що атаки на нафтову інфраструктуру Росії вийшли на новий рівень: щонайменше 15 об'єктів постраждали за місяць – від Криму до Сибіру, а в понад десяти регіонах країни довелося запровадити нормування продажу бензину.

Читайте також:

Теги: війна росія втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Удари по складах та НПЗ Росії треба продовжувати
Не помста, а ціна війни. Україна має продовжувати бити по економіці РФ
7 серпня, 16:38
Трамп пропонує змінити законопроєкт про санкції проти Росії
Ухвалення «пекельних санкцій» проти РФ може затягнутися через Трампа – Politico
31 липня, 13:11
Росія накопичує ракети для майбутніх атак
Росія готується до зимового ракетного терору України – Bloomberg
25 серпня, 04:15
На думку критиків, закон Ліндсі Грема наділяє президента США надто широкими тарифними повноваженнями
Санкції проти Росії стали приводом для нової суперечки у США
31 липня, 21:55
Росія пошкодила критичну інфраструктуру Чугуєва
Росія знеструмила частину Чугуєва ударом по інфраструктурі
5 серпня, 06:12
У Нідерландах пояснили ситуацію з ракетами для систем Patriot для України
Нідерланди повідомили неприємну новину про ракети Patriot для України
6 серпня, 22:44
Російський дрон влучив у склад на Чернігівщині
Російський дрон спричинив пожежу на Чернігівщині: з'явилися фото наслідків
8 серпня, 07:39
Путін применшив паливну кризу та переклав проблему на уряд
Путін знайшов нового «винного» у паливній кризі в Росії
24 серпня, 12:13
Амурський газохімічний комплекс загорівся
За 6 тис. км від України спалахнув російський газохімічний комплекс (відео)
25 серпня, 10:29

Соціум

У Франції росіянин навмисно в'їхав у натовп: є загиблі
У Франції росіянин навмисно в'їхав у натовп: є загиблі
Уражено радіолокаційну станцію на військовому аеродромі в Ростовській області
Уражено радіолокаційну станцію на військовому аеродромі в Ростовській області
Путін хоче кинути на війну ще 600 тис. людей. Розвідка дізналася терміни
Путін хоче кинути на війну ще 600 тис. людей. Розвідка дізналася терміни
«Офіцерське містечко» Петербурга: що відомо про район, де підірвано підполковника
«Офіцерське містечко» Петербурга: що відомо про район, де підірвано підполковника
Глава зовнішньої розвідки РФ розкрив деталі зустрічі з директором ЦРУ
Глава зовнішньої розвідки РФ розкрив деталі зустрічі з директором ЦРУ
День незалежності Молдови: 35 фактів про країну-сусідку, які варто знати
День незалежності Молдови: 35 фактів про країну-сусідку, які варто знати

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 серпня 2026
86K
Софія Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
67K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
45K
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
43K
Відомий історик, який роками руйнує міфи росіян, у критичному стані через тяжку хворобу

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
25 серпня, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
25 серпня, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
25 серпня, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua