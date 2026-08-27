Уражено радіолокаційну станцію на військовому аеродромі в Ростовській області

Аеродром використовується для здійснення повітряного терору проти регіонів України

Рота дальнього ураження 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» уразила радіолокаційну станцію «Небо-У» на аеродромі «Міллерово» в Ростовській області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Ахіллес».

Зазначається, що орієнтовна вартість «Небо-У» складає $100 млн.

«Встановлюємо вогневий контроль над військовим аеродромом «Міллерово» у Ростовській області РФ, за 170 км від лінії бойового зіткнення. Звідси противник регулярно запускає «шахеди» та інші типи ударних та імітаційних безпілотників. Ця локація використовується для здійснення повітряного терору проти східних, центральних та північних регіонів України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку 2026 року удари безпілотників та ракет далекої дії пошкодили щонайменше 28 з приблизно 48 нафтопереробних заводів Росії – загалом зафіксовано 81 окремий удар по цих об'єктах.

До слова, ще у червні 2026 року «Главком» писав, що атаки на нафтову інфраструктуру Росії вийшли на новий рівень: щонайменше 15 об'єктів постраждали за місяць – від Криму до Сибіру, а в понад десяти регіонах країни довелося запровадити нормування продажу бензину.