Путін заявив, що Росія нібито рухається до завершення війни проти України

Російський диктатор відповів на заклик прем'єра Індії Нарендри Моді вирішувати всі проблеми мирним шляхом

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито рухається шляхом завершення війни проти України. Таку заяву він зробив 31 серпня під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Під час переговорів Моді порушив тему війни Росії проти України. Індійський прем'єр заявив, що всі проблеми необхідно вирішувати мирними засобами, та закликав рухатися саме в цьому напрямку.

Моді також запропонував обговорити ситуацію навколо України. «Дуже дякую, шановний прем'єр-міністре. Ми цим шляхом і рухаємося», – відповів Путін.

Раніше під час цієї ж зустрічі Моді заявив, що Індія підтримує мирні зусилля, спрямовані на завершення російсько-української війни. За його словами, кожен день бойових дій «відкидає людство назад». «Індія виступає за те, щоб вирішувати всі проблеми мирним шляхом, це потрібно всьому людству», – наголосив Моді.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що потенційна зустріч президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна можлива лише для фіксації вже підготовлених домовленостей.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що саміт за участі трьох лідерів не має сенсу без попередньої підготовки підсумкового документа. За його словами, така зустріч повинна поставити крапку у вже розроблених домовленостях, а не стати майданчиком для первинних переговорів. У Кремлі також зазначали, що напрацювання спільних рішень потребуватиме серйозних зусиль від усіх сторін.