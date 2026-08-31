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Путін заявив, що Росія нібито рухається до завершення війни проти України

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Путін заявив, що Росія нібито рухається до завершення війни проти України
Путін заявив, що Росія нібито взяла курс на завершення війни
фото: Reuters

Російський диктатор відповів на заклик прем'єра Індії Нарендри Моді вирішувати всі проблеми мирним шляхом

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито рухається шляхом завершення війни проти України. Таку заяву він зробив 31 серпня під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту Шанхайської організації співробітництва у Бішкеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Під час переговорів Моді порушив тему війни Росії проти України. Індійський прем'єр заявив, що всі проблеми необхідно вирішувати мирними засобами, та закликав рухатися саме в цьому напрямку.

Моді також запропонував обговорити ситуацію навколо України. «Дуже дякую, шановний прем'єр-міністре. Ми цим шляхом і рухаємося», – відповів Путін.

Раніше під час цієї ж зустрічі Моді заявив, що Індія підтримує мирні зусилля, спрямовані на завершення російсько-української війни. За його словами, кожен день бойових дій «відкидає людство назад». «Індія виступає за те, щоб вирішувати всі проблеми мирним шляхом, це потрібно всьому людству», – наголосив Моді.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявили, що потенційна зустріч президента України Володимира Зеленського, президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна можлива лише для фіксації вже підготовлених домовленостей.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що саміт за участі трьох лідерів не має сенсу без попередньої підготовки підсумкового документа. За його словами, така зустріч повинна поставити крапку у вже розроблених домовленостях, а не стати майданчиком для первинних переговорів. У Кремлі також зазначали, що напрацювання спільних рішень потребуватиме серйозних зусиль від усіх сторін.

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Теги: росія путін переговори саміт Індія БРІКС диктатор Дмитро Пєсков окупанти

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