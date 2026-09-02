Навіщо директор ЦРУ таємно їздив до Москви: Держсекретар США розкрив деталі

Вашингтон вирішив зберегти прямий канал зв'язку з російськими спецслужбами, який може знадобитися у разі серйозної кризи або конфлікту

Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф таємно відвідав Москву минулого тижня, щоб підтримати та розвивати прямі канали комунікації між американськими та російськими спецслужбами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо.

За словами Рубіо, поїздка керівника ЦРУ мала переважно робочий характер. Вашингтон зацікавлений у тому, щоб між розвідувальними структурами США та Росії залишався прямий канал для обміну інформацією.

«Його візит туди був здебільшого рутинним у тому сенсі, що мав на меті лише налагодження та подальшу розбудову каналів комунікації між розвідувальними службами», – сказав глава Держдепартаменту.

Рубіо пояснив, що навіть за нинішнього рівня відносин між Вашингтоном та Москвою подібні контакти можуть мати практичне значення. За його словами, такі канали комунікації «можуть виявитися корисними в разі кризи чи конфлікту».

Реткліфф прибув до Москви 25 серпня. Це був його перший відомий візит до Росії на посаді директора ЦРУ. Під час поїздки він провів переговори з представниками російських спецслужб. У Кремлі заявляли, що особистої зустрічі Реткліффа з російським диктатором Володимиром Путіним не було. Водночас Путіна поінформували про результати переговорів.

Поїздка відбувалася без попереднього публічного оголошення. Про неї стало відомо після того, як американський військово-транспортний літак Boeing C-17A Globemaster III помітили в одному з московських аеропортів, а згодом у російській столиці побачили американський дипломатичний кортеж.

При цьому Вашингтон заздалегідь повідомив українську сторону, що високопоставлена американська делегація вирушить до Москви. За даними CBS News, Київ попросили призупинити удари до моменту від'їзду делегації з Росії.

Раніше повідомлялося, що під час свого візиту до Москви директор ЦРУ також запропонував провести тристоронню зустріч за участю Трампа, Зеленського та Путіна.

За даними Axios, переговори мали бути спрямовані на пошук шляхів завершення війни в Україні.