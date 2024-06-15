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Україна та США розпочали роботу щодо реалізації безпекової угоди

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Україна та США розпочали роботу щодо реалізації безпекової угоди
Ігор Жовква висловився про безпекову угоду із США
фото: Офіс президента

Представники США та України почали роботу щодо реалізації угоди про безпеку

Україна та США розпочали роботу над реалізацією безпекової угоди на рівні робочих груп. Про це сказав заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає кореспондент «Главкома».

«Сьогодні з пані віцепрезидентом команди розпочали переговори про реалізацію угоди про безпеку. Команди вже почали роботу щодо цього», – сказав Жовква.

Нагадаємо, що 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатор Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: США саміт Україна нацбезпека безпека Офіс президента

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